Senioren können sich jetzt von ehrenamtlichen Fahrern durch Hannover fahren lassen. Das Projekt „Radeln ohne Alter“ will so allen Menschen, die nicht mehr selbstständig Fahrrad fahren können, die Möglichkeit zu einem individuellen Fahrradausflug geben.

Fahrradausflüge für Senioren, die nicht mehr selbst fahren können, bietet das Projekt „Radeln ohne Altern“ jetzt in Hannover an. Stefanie Eichel (links), hat das Projekt zusammen mit der städtischen Initiative „Hannover – Lust auf Fahrrad“ in die Landeshauptstadt geholt. Quelle: Foto: Florian Petrow