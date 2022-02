Hannover

Gepäck müssen die Teilnehmer für ihre Pilgertour nicht mitbringen. Denn die Reise, die das Projekt #diegrünegemeinde an jedem Freitagnachmittag anbietet, dauert nur eine Stunde. Treffpunkt ist diesmal der Emmichplatz, unmittelbar am Waldrand. Die Pilger lauschen zu Beginn einer Klangschale. So lange, bis die Klangwellen komplett verhallt sind. Dann geht es in den Wald. „Endlich mal rauskommen“, heißt es aus der Runde. Einzelne haben bereits Pilgerwege hinter sich, andere pilgern heute zum ersten Mal. Die Liebe zur Natur, die Freude am Spazierengehen, die eigene Gläubigkeit: Die Beweggründe, dabei zu sein, sind vielfältig.

Zu Beginn lauschen die Teilnehmer der Klangschale von Inga Kallinowski. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Inga Kallinowski gibt den Weg vor. Die Herrin über die Klangschale betreut und gestaltet die Pilgergänge im Auftrag des Bistums Hildesheim. Ihre Freude am Pilgern hat sie insbesondere auf dem Jakobsweg entdeckt, erzählt sie: „Ein kleines Stück zu pilgern hat etwas mit Innehalten zu tun, damit, in Beziehung zu mir selbst zu treten, zu meinem Nächsten, zur Natur und zu Gott.“ Nächster Stopp ist der Große Teich. Sie wirft einen Stein hinein und schaut ihm hinterher. So lange, bis sich die Wellen wieder gelegt haben. Ein paar Schritte geht es weiter, bevor eine kurze Bibellesung folgt. Welche Textstelle klingt besonders nach? Die Pilgergruppe greift zu Stift und Papier. „Fürchtet euch nicht“, heißt es im vorgelesenen Ausschnitt. Was die nächste Herausforderung wohl sein mag? Auf Gedanken folgen weitere. Und sie hallen nach.

Innehalten: Die Teilnehmer beobachten, wie die Wellen eines Steinwurfs langsam abklingen. Quelle: SAMANTHA_FRANSONSAMANTHA_FRANSON

Glücksmomente nachklingen lassen

Rund 20 Minuten lang geht die Gruppe anschließend schweigend durch den dunkler werdenden Stadtwald. Glücksmomente nachklingen lassen, das steht im Mittelpunkt der Pilgertour. Die Gruppe bleibt beisammen und trotzdem ist in dieser Zeit jeder für sich. Beschäftigt mit den eigenen Gedanken. Durch Bäume abgeschirmt vom alltäglichen Straßenlärm. In der Natur Ruhe zu finden und Abstand vom Alltag zu gewinnen, das schätzt Teilnehmerin Annerose Hasenpusch am Pilgern besonders. Bei ihr klingen dabei nicht nur die Glücksmomente nach, auch den vorher verlesenen Bibelausschnitt verarbeitet sie mit den Schwingungen eines jeden Schrittes, sagt sie. Irgendwann gelangt sie gemeinsam mit den anderen Teilnehmende schließlich an den Ausgangspunkt zurück. Dort werden die Erfahrungen der Tour und ein paar Glücksmomente ausgetauscht. Dann lassen alle gemeinsam die Pilgerrunde spirituell ausklingen. „Ich werde mir den Termin für nächste Woche gleich notieren“, sagt Annerose Hasenpusch zum Abschied.

Wöchentliches Angebot mit wechselnden Startpunkten und Inhalten

„Durch die zentralen Treffpunkte und die Termine am Nachmittag, lassen sich die Treffen gut in den Alltag integrieren”, so Kallinowski. Vorerst startet die Pilgerrunde jeden Freitag um 16:30 Uhr. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten wird sich die Startzeit verändern. Damit die Pilgerroute variiert, ändert sich der Treffpunkt wöchentlich. Morgen startet die Tour am Pelikan-Brunnen (Fritz-Beindorff-Allee Ecke Walderseestraße). Thema wird sein: „… die Wurzel trägt Dich“. Wer in der heimatlichen Umgebung „Kraft gewinnen“ und „spirituell auftanken“ möchte, sei herzlich eingeladen, so die Projektbetreuerin. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen per E-Mail: inga.kalinowski@bistum-hildesheim.de.

Von Felina Wellner