Hannover

Im Stöckener Prostituierten-Mord hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen zwei 25 und 35 Jahre alte Männer erhoben. Ihnen wird zur Last gelegt, die 53-jährige Silke B. am 19. September 2021 in ihrem Wohnungsbordell getötet zu haben. Der Vorwurf lautet auf Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge.

Die Angeklagten hatten sich gemeinsam als Kunden bei der 53-Jährigen angekündigt, um sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Nach Angaben der Sprecherin des Landgerichts Hannover, Annika Osterloh, sei dies wohl nur ein Vorwand gewesen: Tatsächlich sollen die Männer vorgehabt haben, Silke B. auszurauben.

Spurensicherung nach dem Fund der Leiche von Silke B. in einem Wohnhaus an der Flemesstraße. Quelle: Christian Elsner

In der Wohnung der Prostituierten an der Flemesstraße sollen die Männer ihren Plan in die Tat umgesetzt haben. Sie sollen die Prostituierte gewürgt und ihr Kopfverletzungen zugefügt haben. Anschließend hätten sie die Frau gefesselt und sie mit Paketklebeband und Kleidungsstücken geknebelt, um in Ruhe die Wohnung des Opfers durchsuchen zu können. Silke B. bekam keine Luft mehr – nach dem Ergebnis der Obduktion ist sie erstickt.

Der 25- und der 35-Jährige sollen derweil die Räume in dem Wohnungsbordell auf den Kopf gestellt haben. Sie erbeuteten ein Handy und Geld. Nach HAZ-Informationen nahmen sie auch eine größere Menge Münzen mit, die die 53-Jährige in einem Gefäß im Flur aufbewahrt hatte: Das Kleingeld sollen die Männer später bei einer Bank eingetauscht haben.

„In rechtlicher Hinsicht lautet die Anklage auf Mord in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge“, so Gerichtssprecherin Osterloh. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Fall die Mordmerkmale „Heimtücke“ und „Habgier“ sowie die „Ermöglichung einer anderen Straftat“ als erfüllt an.

Wann es zum Prozess kommt, steht noch nicht fest. Laut Osterloh müsse die Schwurgerichtskammer nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Die beiden Angeklagten sitzen seit Ende September in Untersuchungshaft.

Von Britta Mahrholz