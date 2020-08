Prostituierte kommen wegen Corona zunehmend in existenzielle Nöte

Hannover

Sie können seit fünf Monaten nicht legal arbeiten, und ein Ende der offiziellen Auszeit ist nicht in Sicht. Die schwierige Situation der Sexarbeitenden spitzt sich zu. „Keine Einnahmen, keine Perspektive – da sind mittlerweile Existenzen stark bedroht“, sagt Katharina Pätzold von der Anlauf- und Fachberatungsstelle für drogengebrauchende Frauen, La Strada. Eventuelle Rücklagen seien längst aufgebraucht, Mieten müssten trotzdem weiter gezahlt werden. „Wir haben einen starken Zuwachs von Sexarbeitenden, die zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten beraten werden wollen“, sagt Dorothee Türnau von der Fachberatungsstelle für Sexarbeitende, Phoenix. Erst Anfang Juni hat ein Oberverwaltungsgerichtsurteil die Wiedereröffnung von (eigenen) Bordellen mit Hinweis auf die Infektionsgefahr untersagt.

Haus- und Hotelbesuche sind erlaubt

„Prostituierte dürfen Kunden aber in deren Wohnungen aufsuchen sowie einen Treffpunkt im Hotel vereinbaren“, sagt Türnau. Der Akt sei schließlich nicht verboten, Hausbesuche für die Frauen allerdings auch nicht ungefährlich. Phoenix verzeichnet rund 170 Betroffene, die sich seit der Corona-Krise gewissermaßen neu in der Beratungsstelle gemeldet haben. Ihnen wird unter anderem geholfen, Anträge im Jobcenter zu stellen. „Bei drogengebrauchenden Frauen ist das Problem noch größer“, betont Pätzold. Um den Substanzkonsum zu decken, würden Prostituierte sich auf mehr gefährliche Situationen einlassen – auch mit der Folge von körperlicher Gewalt. Die illegale Straßenprostitution, die jüngst im Bereich des Marstall festgestellt wurde, sei eine Auswirkung der zugespitzten Situation und den zahlreichen Beschränkungen im Bereich der Sexarbeit. „Die Anbahnung eines Kontaktes ist in Corona-Zeiten sehr kompliziert“, so Pätzold. Für schützende Maßnahmen wie die Absprache zu Safer Sex bliebe oft keine Zeit.

„Für Sexarbeitende ist die Lage so besonders schlimm, da ihnen derzeit eine Perspektive verwehrt wird und die existenziellen Ängste steigen“, sagt Türnau. Sie sieht ein grundsätzliches Problem durch die Tabuisierung und moralische Abwertung der Branche. Viele Prostituierte würden ihren Job machen und kämen damit klar. „Sie wissen, was sie tun, das sollte man ihnen nicht absprechen.“ Auch das Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeitende warnt vor einer Vermischung von Sexarbeit und Zwangsprostitution. Das eine sei eine selbstbestimmte Dienstleistung, das andere Menschenrechtsverletzung, die in Deutschland hart bestraft werde.

Depressionen und Suizide

„Der Lockdown macht etwas mit den Sexarbeiterinnen“, sagt Pätzold. Nicht immer gehe es nur um Einnahmequellen, „es geht auch um Vereinsamung, es geht um Depressionen und um Suizid.“ Zwei Frauen aus dem Kreis der Anlaufstellen hätten sich bereits das Leben genommen. Pätzold und Türnau würden sich wünschen, dass Verordnungen „auf Augenhöhe“ getroffen würden, „dass Menschen aus der Branche an Entscheidungen beteiligt werden so wie andere auch“, erläutert Pätzold. Der Berufsverband erotischer und sexueller Dienstleistungen hat längst ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet.

Dunkelfeld Straßenstrich Rund 570 Prostituierte haben 2019 die gesetzlich vorgeschriebene Beratung des Gesundheitsamtes der Region Hannover wahrgenommen, die nötig ist, um im Gewerbe offiziell zugelassen zu werden. 2017 waren es nur ein Drittel. In Niedersachsen sind derzeit gut 4100 Sexarbeiterinnen gemeldet – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein. Im Jahresbericht 2019 der Fachberatungsstelle Phoenix heißt es, dass vor allem Frauen vom Straßenstrich nicht immer behördlich registriert sind. Sie arbeiten verdeckt und achten auf Kontrollen, um diese zu umgehen. Die meisten gemeldeten Prostituierten kommen aus Rumänien, gefolgt von Deutschland und Bulgarien. In Hannover sind knapp 90 sogenannte Betriebsstätten für Prostitution registriert, dazu kommen die Bereiche Straßenstrich und Lovemobile. Die Beratungsstelle Phoenix für Prostituierte wurde 1989 eröffnet – und ist immer noch die einzige mit dieser Ausrichtung in Niedersachsen Die Angebote richten sich an Sexarbeitende aller Nationalitäten, die freiwillig in der Prostitution tätig sind oder sich umorientieren wollen. La Strada wurde 1993 als Projekt vom Verein Pheonix gegründet und ist eine Anlaufstelle für drogengebrauchende Frauen, die der Prostitution nachgehen oder von Gewalt bedroht sind. sub

„Je länger die Beschränkungen andauern, desto größer wird die Verzweiflung bei den Prostituierten“, betont Türnau. All diejenigen, die in einem Bordell gearbeitet hätten, würden jetzt nicht auf der Straße stehen. „Viele wollen ja gerade den Schutz und die Organisation der Bordelle.“ Allerdings müssten die finanziellen Ausfälle auch irgendwie kompensiert werden – „die Preise sinken noch weiter, vor Gewalt wird weniger zurückgeschreckt und die Sexarbeitenden landen in der Illegalität.“ Die Fachberaterinnen hoffen, dass zum einen bundeseinheitliche Lösungen gefunden werden, auch, um Sextourismus zwischen Bundesländern zu vermeiden. Außerdem, dass das Thema Prostitution endlich da ankommt, wo es längst ist – in der Mitte der Gesellschaft. „Dann könnte die Branche so organisiert werden, dass es für alle Beteiligten sicher und möglichst angenehm ist“, meint Pätzold.

Von Susanna Bauch