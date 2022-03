Proteinimpfstoff: Novavax gibt es in der Region Hannover ab Sonntag

Hannover

Der Proteinimpfstoff von Novavax wird in diesen Tagen auch in der Region Hannover ausgeliefert. Der Run auf die Alternative zu mRNA-basierten Impfstoffen hält sich allerdings noch in Grenzen. Ein sogenannter Game-Changer in der stockenden Impfkampagne dürfte das fünfte zugelassene Vakzin daher eher nicht werden.

Es bleiben keine Fragen offen

„Die Nachfrage nach dem Novavax-Impfstoff stellt sich bislang so dar, dass rund 1100 Menschen aus der Region Hannover sich auf die Warteliste des zentralen Anmeldesystems des Landes gesetzt haben“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Die Region werde sich an dem vom Land angekündigten verlängerten Impfwochenende ab dem 6. März anschließen und ab diesem Tag die entsprechenden Termine verteilen. „Impfungen mit Novavax gibt es also ab Sonntag.“

Lesen Sie auch Kaum Interesse an Novavax-Impfungen in Niedersachsen

Derzeit laufen die Planungen, das Impfangebot ab der kommenden Woche an verschiedenen Standorten in der Region Hannover anzubieten. Regionspräsident Steffen Krach erklärte, es sei gut, dass ab kommendem Wochenende nun auch Impfstoff für diejenigen bereitstehe, die aus diversen Gründen bisher keine Impfung mit mRNA-Technologie bekommen wollten. „Unsere Impfteams sind so aufgestellt, dass auch Menschen, die sich spontan impfen lassen möchten, vorbeikommen können. Selbstverständlich steht unser medizinisches Personal für Aufklärungsgespräche bereit – es werden keine Fragen offen bleiben.“

Interesse an Novavax

Viele Hausarztpraxen melden durchaus Patientinnen und Patienten, die sich für den Proteinimpfstoff von Novavax interessieren, so Tim Fischer, Sprecher des Hausärzteverbandes. Da dieser Impfstoff allerdings noch nicht an niedergelassene Ärztinnen und Ärzte geliefert werde, sondern nur bei den mobilen Impfteams zum Einsatz komme, gebe es keine genauen Informationen. „Wann der Impfstoff durch die Politik auch den Praxen zur Verfügung gestellt wird, wissen wir noch nicht“, sagt Fischer.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten in den Hausarztpraxen ist inzwischen geimpft. „Auch deshalb sehen wir eine Abnahme des Interesses an Corona-Impfungen“, betont der Sprecher. Eine verminderte Nachfrage auf der einen Seite und eine große Zahl an Impfstellen auf der anderen Seite machten die Planung für die Praxen allerdings immer schwieriger. „Verteilen sich zum Beispiel sechs Impfwillige auf sechs unterschiedliche Impfstellen, muss an jedem Standort ein Vial Impfstoff angebrochen werden – bei Biontech sind darin aber sechs Impfdosen enthalten.“ So müssen Ärztinnen und Ärzte, mobile Impfteams oder Apotheken jeweils ein Vial mit sechs Dosen öffnen. „Das birgt bei geringer Nachfrage das Risiko, dass Impfdosen nicht verbraucht und entsorgt werden müssen.“

Proteinimpfstoff erst ab April in den Praxen

Die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) geht davon aus, dass die Auslieferung des zunächst nur in geringen Mengen zur Verfügung stehenden Proteinimpfstoffs von Novavax an die mobilen Impfteams gestartet ist. „Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte erhalten diesen Impfstoff zunächst nicht, obwohl auch in diesem Bereich eine gewisse Nachfrage besteht“, betont KVN-Sprecher Detlef Haffke. Der Bund-​Länder-Krisenstab habe entschieden, dass der Impfstoff zunächst ausschließlich an die Länder geht. „Arztpraxen sollen den Impfstoff Novavax frühestens ab April bestellen können.“

Der Impfstoff ist für Personen ab 18 Jahren vorgesehen. Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens drei Wochen sollen verimpft werden. Eine Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit empfiehlt die Stiko zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Eine Impfung mit Novavax in der Schwangerschaft und Stillzeit kann jedoch erwogen werden, wenn bei einer Schwangeren oder Stillenden eine produktspezifische, medizinische Kontraindikation für mRNA-​Impfstoffe besteht.

Von Susanna Bauch