Unter dem Motto „Es reicht!“ sind am Sonnabend mehrere hundert Anhänger der Partei Alternative für Deutschland ( AfD) durch Hannovers Innenstadt gezogen. Die Polizei spricht von rund 300 Teilnehmern, nach Zählungen der AfD beteiligten sich rund 500 Menschen. Die Veranstaltung und der anschließende Zug durch die Innenstadt wurden von lautstarken Protesten begleitet. Die Polizei spricht von rund 270 Gegendemonstranten.

Joachim Wundrak, der Spitzenkandidat der AfD für den Posten des Oberbürgermeisters in Hannover, am Sonnabend bei der Demo. Quelle: Christian Behrens

Unter den Teilnehmer des AfD-Protestes und als Redner auf dem Podium war auch Joachim Wundrak. Der Ex-General ist der Spitzenkandidat der Partei für die Wahl des Oberbürgermeisters in Hannover im Oktober. Von dem Motto der Veranstaltung fühlten sich offenbar auch zahlreiche Rechtsradikale angesprochen. So beteiligten sich unter anderem Gerd U., der lange Jahre aktiv bei der inzwischen verbotenen Organisation „Heimattreue deutsche Jugend“ gewesen ist, Andreas I., einer der Mitorganisatoren des „Deutschen Bundes“, einer Art völkischer Sekte, sowie der Göttinger Neonazi Paul S.. Wundrak wollte sich gegenüber der HAZ nicht dazu äußern.

Gerd U. am Sonnabend bei der AfD-Demo in Hannover. Quelle: Morchner

In seiner Rede erklärte der Ex-General, die von Migranten verübten Straftaten dürften nicht zu einem „Gewöhnungseffekt“ führen. „Die Täter kommen überwiegend aus den gewaltaffinen Kulturen Afrikas“, sagte Wundrak in seiner Rede. Dann fügte er hinzu, die Einwanderung in Hannover sei im wesentlichen eine Einwanderung in die Sozialsysteme.

Am Rande der Demonstration kam es zu einigen Ausschreitungen. Linksradikale Gegendemonstranten versuchten immer wieder, den Zug der AfD zu behindern. Die Polizei konnte das unterbinden, machte aber allerdings nicht immer einen souveränen Eindruck. Nach dem Abschluss der Veranstaltung provozierten Demonstranten den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD im niedersächsischen Landtag so, dass dieser mit geballter Faust auf die Provokateure zuging. Die Polizei verhinderte Schlimmeres. Als die Beamten einen Gegendemonstranten vor dem Anzeiger-Hochhaus festsetzen, kam es zu massiven Protesten aus der linken Szene. Eine genaue Bilanz will die Polizei demnächst vorlegen.

Von Tobias Morchner