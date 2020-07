Hannover

Seit 1982 arbeitet Manfred Job bei Karstadt in Hannover – erst als Servicetechniker für Radio und TV, dann im inzwischen geschlossenen Heim- und Technikhaus, seit 1999 als Verkäufer im Haupthaus an der Georgstraße. Wie mehr als 130 Kollegen ist er zu Ende Oktober gekündigt: Das Haus wird geschlossen. „Wie es weitergeht, weiß ich noch nicht“, sagt er.

Mehr als 130 Mitarbeiter von Karstadt in Hannover betroffen

Die Mitarbeiter, 101 im Karstadt-Haus und fast 40 im Karstadt-Restaurant, sollen jetzt wählen. Entweder akzeptieren sie eine Abfindung, die gesetzlich bis zu 2,5 Jahresgehälter betragen soll, mangels Insolvenzmasse aber wohl niedriger ausfällt. Oder sie wechseln in eine Transfergesellschaft, die sie sechs Monate lang umqualifizieren soll.

„Das ist ganz gemein“: Mehr als 130 Karstadt-Mitarbeiter sind von der Kündigung betroffen. Quelle: Katrin Kutter

Am Donnerstag blieb das Haus bis weit in den Mittag geschlossen. Bei einer Betriebsversammlung informierten sich die Mitarbeiter über Perspektiven. Mit dabei: Unter anderem die Üstra, die versuchen will, Mitarbeitern eine Jobzukunft etwa als Stadtbahn- oder Busfahrer zu vermitteln. Auch Oberbürgermeister Belit Onay sprach zu den Gekündigten.

Belit Onay spricht bei Karstadt-Versammlung

Dabei musste er sich Kritik anhören: In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, er sorge sich mehr um den möglichen Leerstand des Gebäudes als die Jobs der Beschäftigten. Dem Eindruck widersprach er aber energisch: „Wir haben ein hohes Interesse an einer Perspektive für diesen Standort wie auch am Schicksal der Menschen. Versprechen kann ich nichts – aber wir kümmern uns intensiv darum, Lösungen zu finden.“ Am Nachmittag wollte Onay das Thema in einer Konferenz des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds ansprechen. „Nicht nur Hannover hat das Problem mit Karstadt-Schließungen, sondern viele andere wie Städte wie etwa Goslar.“

Der Karstadt-Standort Georgstraße ist der älteste in Hannover. 1906 eröffnete hier das erste Haus. Quelle: Katrin Kutter

„Das ist ganz gemein“

Während Manfred Job (62) nur noch wenige Jahre arbeiten muss, trifft die Kündigung Marina Selz (57) mitten im Berufsleben. „Das ist ganz gemein“, sagt die Mitarbeiterin aus dem Karstadt-Restaurant. Seit exakt 20 Jahren arbeitet sie bei Karstadt – jetzt ist völlig unklar, wie es weitergeht.

Wollen die Schließung nicht hinnehmen: Die Karstadt-Mitarbeiter unterbrechen die Betriebsversammlung für eine Protestkundgebung. Quelle: Karin Kutter

Karstadt-Filialchef Eckhard Schröder begleitete seine Belegschaft zu dem Protest vor die Tür. „Ich will jetzt gar nichts kommentieren, ich bin mit den Gedanken bei meinen Mitarbeitern“, sagte er nur. Mitarbeiter hielten Plakate mit der Aufschrift „Wir sind ein Stück Hannover“ in die Höhe. An dem Standort steht seit 1906 ein Karstadt-Haus, vor der Kriegszerstörung war es eines der schönsten und größte in Deutschland.

Eigentümer des Hauses äußert sich nicht

Betriebsratschef Ralf Samtleben ärgert sich, dass vom Eigentümer der Immobilie, dem Braunschweiger New-Yorker-Inhaber Friedrich Knapp, keinerlei Stellungnahme zur Zukunft der Immobilie zu bekommen sei. Dem Vernehmen nach hat auch die Stadt Probleme, an ihn heranzukommen.

Von Conrad von Meding