Hannover

Am Freitag will ein Bündnis aus gut einem Dutzend Umwelt- und Klimainitiativen vor Hannovers Opernhaus gegen den Ausbau des Südschnellwegs protestieren. Wegen der Corona-Pandemie wird die Demonstration als Mahnwache abgehalten.

Der Südschnellweg soll in den kommenden Jahren saniert und dabei auf nahezu doppelte Fläche verbreitert werden. Grund sind neue Vorschriften, die breitere Fahrstreifen, Standstreifen und Sicherheitsabstände vorsehen. Im Bereich der Hildesheimer Straße soll der Schnellweg statt wie bisher als Brücke künftig als Tunnel ausgeführt werden.

Initiativen stellen symbolisch einen toten Baum auf

Während die Tunnellösung auf viel Zustimmung stößt, regen sich gegen den Ausbau des Schnellwegs in der Leinemasch heftige Proteste. Im Internet läuft eine Petition, bei der bereits fast 7500 Menschen unterzeichnet haben. Dem Aktionsbündnis gegen die „Innenstadt-Autobahn“ gehören unter anderem HannovAir, der Fahrradclub ADFC, Friday und Parents for Future sowie andere Organisationen an. Sie argumentieren, dass eine Verkehrswende nicht zu schaffen ist, wenn Straßen verbreitert werden.

Der Aktionstag in Hannover steht in Zusammenhang mit Protesten gegen den Ausbau der Autobahn A49 in Hessen. Verschiedene Umwelt- und Klimainitiativen veranstalten an 49 Tagen bundesweit Proteste. In Hannover wird während der Mahnwache symbolisch ein toter Baum aufgestellt, um gegen die Vernichtung von Natur für Verkehrsprojekte zu demonstrieren.

Von Conrad von Meding