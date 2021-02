Hannover

Verschiedene Bewegungen aus der sogenannten „Querdenker“-Szene planen für Februar gleich zwei große Kundgebungen in Hannover. Wie die Polizeidirektion (PD) Hannover mitteilt, richten sich die nun offiziell angemeldeten Protestaktionen vermutlich beide gegen die behördlichen Corona-Auflagen. Für beide Versammlungen haben die Veranstalter jeweils mehrere Hundert Teilnehmer angekündigt.

Versammlung auf Opernplatz angemeldet

Bereits am Sonntag, 7. Februar, wollen sich laut Polizeisprecher Marcus Schmieder rund 1000 Teilnehmer einer Kundgebung von 16 bis 19.30 Uhr auf dem Opernplatz treffen. Der Titel der Versammlung lautet „Frieden, Freiheit, Demokratie anstatt kulturelle Spaltung der Gesellschaft“. Obwohl die Kundgebung von einer Privatperson behördlich angemeldet wurde, geht die Polizei davon aus , dass es sich um eine Aktion der „Querdenker“-Szene handelt. Nach HAZ-Informationen steht auch der suspendierte Polizist Michael Fritsch auf der Rednerliste. Der Kriminalhauptkommissar war Anfang August erstmals auf einer „Querdenken“-Demo in Dortmund aufgefallen.

Als vermeintliche „Querdenker“-Aktion schätzt die Polizeidirektion Hannover auch eine weitere Demonstration am Sonntag, 14. Februar, ein: Für diesen Tag hat demnach eine Bewegung mit dem Namen „Demokratische Gewerkschaft“ von 14 bis 17 Uhr auf dem Schützenplatz an der HDI-Arena eine Versammlung mit rund 500 Teilnehmern angemeldet. Das Thema der Protestaktion: „Auswirkungen der Corona-Politik auf Unternehmen und Beschäftigte“. Der Titel spreche dafür, dass es sich auch in diesem Fall um eine Versammlung von Kritikern der Corona-Maßnahmen handele, sagt Polizeisprecher Schmieder.

„Querdenker“ lösen in Hannover regelmäßig Gegenprotest aus

In Hannover treffen sich schon seit Monaten Angehörige der „Querdenker“-Szene einmal pro Woche zu einem Autokorso. Dabei kommt es auch regelmäßig zu Gegenprotesten mit Versuchen, die Aktionen der Verschwörungsfantasie-Anhänger zu stören. Eine Kundgebung der Initiative „Querdenken“ mit 650 Teilnehmern und rund 250 Gegendemonstranten wurde im November rund um den Opernplatz mit einem Großaufgebot der Polizeidirektion Hannover begleitet. Die Polizei musste die Teilnehmer der „Querdenker“-Veranstaltung immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen an die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erinnern. Es kam auch zu einem Zwischenfall, der bundesweit für Aufsehen sorgte: Ein vermeintlicher Ordner unterbrach eine Rednerin nach einem Nazi-Opfer-Vergleich.

Von Ingo Rodriguez