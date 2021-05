Hannover

Studierende der Leibniz-Uni protestieren gegen den Sparkurs des Landes an den Hochschulen. Vor dem Welfenschloss haben sich am Mittwochvormittag rund 400 Menschen versammelt. Die Fahrrad-Demo setzte sich um kurz vor 11 Uhr in Bewegung. Ziel ist der Landtag, wo sich am gleichen Tag der Haushaltsausschuss mit dem Landesetat beschäftigt. Die Studierenden wenden sich gegen eine Unterfinanzierung der niedersächsischen Hochschulen und die vorgesehenen zusätzlichen Einsparungen.

Die Fahrrad-Demo führt von der Uni zum Finanzministerium und zum Landtag. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Niedersachsen steckt bereits sehr wenig Geld in die Hochschulen“, kritisiert Maximilian Matthias vom Bündnis für studentische Belange an der Leibniz-Uni. Durch regelmäßige pauschale Einsparungen in Millionenhöhe fehle den Unis zusätzlich das Geld für Infrastruktur, Forschung und Lehre. Die Leibniz-Uni hat bereits angekündigt, in den nächsten Jahren voraussichtlich rund hundert Stellen, darunter 22 Professuren, sowie ganze Studiengänge nicht mehr finanzieren zu können.

Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Bündnis aus der Landes-Asten-Konferenz, verschiedenen Parteijugend-Organisationen und Vertretungen des Wissenschaftlichen Mittelbaus hatte zur Teilnahme an Protestaktionen an verschiedenen Uni-Standorten in Niedersachsen aufgerufen. In einem offenen Brief appelliert das Bündnis an die Landesregierung, die Einsparungen zurückzunehmen.

Von Bärbel Hilbig