Gegen die Abschiebung von Flüchtlingen aus Pakistan sind am Dienstagabend in Hannover rund 150 Menschen auf die Straße gegangen. Sie zogen von der Nordstadt bis zum Opernplatz.

Protest in Hannover gegen Sammelabschiebung von Flüchtlingen aus Pakistan

