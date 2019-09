Hannover

Gezielte Beeinträchtigung des Straßenverkehrs als eindringlicher Hinweis auf den Klimanotstand: Am Königsworther Platz blockieren am Sonntag seit etwa 15 Uhr rund 50 Aktivisten der internationalen Umweltbewegung Extinction Rebellion (XR) immer wieder die Verkehrskreuzung. Die Mitglieder der XR-Ortsgruppe Hannover gehen in den grünen Ampelphasen auf die Straße, verteilen an Fußgänger Flugblätter und weisen immer wieder etwa fünf Minuten lang auf der Fahrbahn mit großen Protestbannern lautstark auf einen ihrer Ansicht nach unmittelbar bevorstehenden Klimakollaps hin. Begleitet und gezielt bewacht werden die jeweils fünfminütigen Aktionen von der Polizei – zum Schutz der Demonstranten und aller Verkehrsteilnehmer auf der Straße.

Autofahrer zeigen wenig Interesse

Seit Monaten bringt Fridays for Future Tausende auf die Straßen – aber aus England schwappt jetzt auch die XR-Bewegung aufs Festland. Autofahrer müssen sich am Königsworther Platz noch bis etwa 18.30 Uhr auf vorübergehende Kurzblockaden einstellen. So haben es die Umweltaktivisten angekündigt. „Die Aktion ist angemeldet. Wir werden mehrmals nacheinander die Ausfahrten blockieren“, hieß es im Vorfeld auf der Internetseite der Ortsgruppe. Mitgebracht haben die Protestler Megaphone, Musikinstrumente, Yogamatten, Banner, Fahnen und Flyer. „Wir wollen deutlich machen, dass Verkehr, wie er aktuell stattfindet, nicht zukunftsfähig ist. Die Zeit Weitermachens ist vorbei. Die Klimakatastrophe vollzieht sich jetzt“, sagt eine Aktivistin. Die meisten Autofahrer interessieren sich jedoch nur wenig für die Parolen und warten unbeeindruckt auf freie Fahrt.

Die Aktivisten blockieren in regelmäßigen Abständen die Verkehrskreuzung, um auf den drohenden Klimakollaps aufmerksam zu machen. Quelle: Ingo Rodiguez

Bewegung erregt in London viel Aufsehen

„Swarming“: Diesen Begriff benutzen die XR-Aktivisten, wenn sie – frei aus dem Englischen übersetzt – gemeinsam ausschwärmen, um mit friedlichem Protest auf eine drohende ökologische Katastrophe aufmerksam zu machen. Protest bewirke nichts, wenn er niemanden störe, so lautet das Credo der Initiative. „Hope dies, Action begins!“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Die Hoffnung stirbt, die Aktionen beginnen“: Unter diesem Motto haben die Mitglieder in London schon tagelang die Zufahrtsstraßen blockiert und in Hamburg jüngst während der Rushhour den Verkehr gestoppt. In Hannover versammelte sich die Gruppe jüngst beim Maschseefest zu einer Aktion.

Die Ortsgruppe besteht seit April 2019, organisiert seit Mai Aktionen und beteiligt sich am Protest von Fridays for Future. Ziel ist es laut XR, den für das Klima nötigen Wandel herbeizuführen. Regierungen sollen den ökologischen Notstand erklären und gesetzliche Maßnahmen dafür ergreifen.

Von Ingo Rodriguez