Landwirte aus der Region Hannover und Umland planen für Donnerstag, 28. Mai, eine Protestfahrt nach Hannover. Ziele sind die SPD-Zentrale an der Odeonstraße, die Nabu-Landeszentrale an der Nienburger Straße und das Umweltministerium am Leibnizufer.

Nach Angaben der Vereinigung „Land schafft Verbindung“ (LsV) werden die Landwirte die drei Ziele in kleinen Gruppen anfahren und sich gegen 11.30 Uhr an den Zielpunkten sammeln. Am Umweltministerium werden die Landwirte eine Protestnote übergeben und in kleinen Gruppen wieder zurückfahren in ihre Heimatorte. Wie viele Fahrzeuge sich beteiligen, ist nicht bekannt, weil die Zeit für die Vorbereitung einer größeren Demonstration nicht ausgereicht habe, sagt Thomas Balke, Sprecher der Vereinigung für den Nordwesten der Region Hannover.

Die LsV fordert den sofortigen Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) und Staatssekretär Jochen Flasbarth. Anlass ist der „Bericht zur Lage der Natur“, den Schulze in Berlin vorstellte. Schulze hatte der Landwirtschaft die Verantwortung für einen angeblich schlechten Zustand der Natur zugeschrieben. „Das ist eine Ohrfeige für all unsere Bemühungen um einen fairen, sachlichen Dialog“, sagte Balke. Die LsV ruft deshalb für Donnerstag zu bundesweiten Protestkundgebungen auf.

Von Markus Holz