Mit einem Großaufgebot hat die Polizeidirektion Hannover am Sonnabend die Demo der Initiative „ Querdenken“ mit 650 Teilnehmern und den Gegenprotest mit rund 250 Demonstranten rund um den Opernplatz begleitet. Insgesamt verliefen beide Versammlungen friedlich. Die Polizei musste die Teilnehmer der „Querdenker“-Veranstaltung allerdings immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen an die Einhaltung des Mindestabstandes und das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes erinnern. Eine Vielzahl der Gegner der Corona-Maßnahmen hatte allerdings Atteste bei sich, die sie vom Tragen einer Maske befreiten. Die Polizei leitete dennoch einige Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Maskenmuffel ein.

Mitglieder der linken Szene mischen sich unter „Querdenker“

Außerdem hatten sich in Hannover Mitglieder der linken Szene unerkannt unter die „Querdenker“-Demo auf dem Opernplatz gemischt. Sie verteilten Handzettel, auf denen vor einem „Schulterschluss mit Nazis, Rechtspopulisten, Antisemiten oder Verschwörungsgläubigen“ gewarnt wurde. Sie zündeten am Rand des Opernplatzes mehrere Rauchtöpfe. Und sie hatten es sogar als Ordner in die Organisation der „Querdenker“ geschafft.

Ein Vorfall auf der Demo der „Querdenker“ sorgt derzeit für Wirbel und Diskussionen in den sozialen Medien. Gegen 16.40 Uhr hatte eine 22-jährige Frau aus Kassel als Rednerin die Bühne der „Querdenker“ betreten und ihre Situation heute mit der von Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, verglichen. Ihre Worte sorgten vor Ort für Verwunderung und Protest.

Ordner wird als „Ehrenmann“ gefeiert

Kurz darauf ging einer der „falschen“ Ordner demonstrativ vor die Bühne, beschimpfte die Rednerin, er könne solche Vergleiche nicht mehr hören, das sei eine Leugnung des Holocausts, zog seine Ordnerweste aus, schleuderte sie auf die Bühne und zeigte der jungen Frau einen Vogel. Anschließend verließ er unter Protest und mit Polizeibegleitung das Gelände. Die 22-Jährige brach in Tränen aus, warf ihr Mikrofon auf den Boden und verließ die Bühne.

Der Vorfall bekam in den sozialen Medien entsprechend viel Beifall – der Ordner wurde bei Twitter als „Ehrenmann“ gefeiert. Tatsächlich gehört der Mann der linken Szene in Hannover an: Die Inszenierung sollte offenbar vorführen, dass die „Querdenker“-Bewegung gespalten ist, und war eine gezielte Provokation.

An der Demo der „Querdenker“ auf dem Opernplatz beteiligten sich darüber hinaus noch weitere auffällige Teilnehmer. Ein Demonstrant trug ein Plakat der Organisation „Deutsche Legida“. Dabei handelt es sich um islamfeindliche Organisation aus Leipzig, die als deutlich radikaler eingestuft wird, als die Dresdner Gruppierung Pegida.

Zur Galerie Am 21. November fand eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen statt.

Auch FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern demonstriert

Außerdem in der Menge: Die FDP-Politikerin Karolin Preisler aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie sitzt für die FDP im Bundesfachausschuss für Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. In Hannover trug sie ein Schild mit der Aufschrift: „Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um Euch“. Preisler war mit ihrem Tagebuch auf Twitter über ihre Corona-Erkrankungen bekannt geworden.

Einsatzkonzept der Polizei geht auf

Die Polizei sprach am späten Sonnabend von insgesamt friedlichen Versammlungen in der Innenstadt. Die Behörde hat offenbar aus ihrem Fehler bei einer ähnlichen Versammlung auf dem Opernplatz eine Woche zuvor Konsequenzen gezogen. Damals hatten die Einsatzkräfte trotz zahlreicher Verstöße gegen die Auflagen lediglich vier Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. „Begonnene Maßnahmen zur Ahndung der festgestellten Verstöße“ hätten damals „aufgrund von unbedingt zu unterbindenden Störungen der Versammlung abgebrochen werden“ müssen, teilt die Polizei auf HAZ-Anfrage mit. „In der Folge ist die konsequente Ahndung der festgestellten Verstöße in diesem Fall nicht in dem erforderlichen Umfang erfolgt“, so die Polizeidirektion weiter.

Am Sonnabend hatte die Einsatzleitung bereits im Vorfeld Verstärkung angefordert. Kräfte aus ganz Niedersachsen waren nach Hannover gekommen. Auch die Bundespolizei stand mit einer großen Zahl von Polizisten im Bereich des Hauptbahnhofs bereit. Ein Polizeihubschrauber begleitete die Demos aus der Luft.

Berittene Polizei war in den Straßen rund um den Opernplatz unterwegs. Zwei Wasserwerfer standen für den Fall bereit, dass die Demos hätten aufgelöst werden müssen. Die Polizei hatte die Fläche auf dem Opernplatz, die den „Querdenkern“ zur Verfügung stand, mit Gittern in drei Bereiche aufgeteilt, um einen besseren Überblick über die Zahl der Teilnehmer zu bekommen. Dieses umfassende Konzept ist am Sonnabend aufgegangen.

