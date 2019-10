Hildesheim/Hannover

Im ASB-Prozess um einen Millionenbetrug bei der Flüchtlingshilfe hat die zuständige Kammer des Hildesheimer Landgerichts am Montag bereits ein Urteil gesprochen. Es betrifft die 37-jährige Ehefrau des mitangeklagten Assistenten. Sie ist wegen leichtfertiger Geldwäsche verurteilt worden – auf Bewährung. Sollte sie in den kommenden zwei Jahren erneut auffällig werden, müsste sie 1200 Euro als Geldstrafe zahlen. Zudem ordnete die Kammer an, dass die 143.000 Euro, die zu Unrecht auf dem Konto der Frau gelandet waren, an das Land zurückgezahlt werden müssen – und zwar zusammen mit ihrem ebenfalls angeklagten Ehemann, sobald sein Prozess ebenfalls abgeschlossen ist.

Hanebüchene Erklärungen

In dem nun abgetrennten Urteil ist die Kammer von dem angeklagten Vorwurf der Beihilfe abgewichen. Demnach ist das Gericht davon ausgegangen, dass die Angeklagte im leichtfertigen Glauben, aber insgesamt nicht vorsätzlich gehandelt hat. Die 37-Jährige hatte in dem Prozess ausgesagt, dass ihr Mann in der Ehe alle Geldgeschäfte getätigt, sie sich nie um Finanzangelegenheiten gekümmert habe. Allerdings geht das Gericht davon aus, dass sie die doch hanebüchenen Erklärungen, mit denen ihr Ehemann die Herkunft des plötzlichen Reichtums auf ihrem Konto zu erklären versuchte, hätte prüfen müssen. „Diese hohen Summen hätte sie hinterfragen müssen“, erläutert Gerichtssprecher Jan-Christoph Wehage vom Landgericht Hildesheim.

Insgesamt 8,1 Millionen Eure abgezweigt

Mit dem nun gesprochenen Urteil ist für die 37-Jährige, die inzwischen getrennt von ihrem Mann lebt, die Sache ausgestanden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Für den Hauptangeklagten und seinen Assistenten, die eine Summe von insgesamt 8.1 Millionen Euro abgezweigt haben sollen, geht der Prozess allerdings weiter. Ein Urteil ist erst Mitte Dezember geplant.

Von Renate Klink