Hannover

Der Fall des Mannes, der auf offener Straße in Hannover eine 78-jährige Radfahrerin verprügelt haben soll, hat im Oktober 2020 für großes Aufsehen gesorgt. Jetzt stellt sich heraus: Der 29-Jährige tat dies nach HAZ-Informationen schon einmal – und zwar fünf Monate zuvor. Im Mai schlug derselbe Mann einer 31-Jährigen mit der Faust direkt ins Gesicht. Die junge Frau hatte den Mann angesprochen, weil er einen Hundewelpen äußert rabiat behandelte. Jetzt musste sich Cem U. vor Gericht verantworten. Er ist bereits einschlägig vorbestraft.

Gina B., gleichzeitig Opfer und Nebenklägerin, berichtete vom Nachmittag des 15. Mai an der Alten Döhrener Straße (Südstadt): „Ich hatte gesehen, wie der Mann sehr grob mit einem French-Bulldog-Welpen umging“, sagte die 31-Jährige. Also habe B. den 29-Jährigen und dessen Verlobte (26) angesprochen. U. habe die Radlerin daraufhin sofort als „dreckige Hure“ bezeichnet und geschlagen. Sie erlitt Prellungen, Ärzte vermuteten anfangs sogar einen Kieferbruch – doch das bestätigte sich nicht. Nach dem Schlag habe das Paar den Hund genommen und sei weggegangen. Zwei Passanten bekamen die Attacke aber mit und verfolgten die beiden.

Anzeige

„Trotz mehrfacher Ansprache gab der Mann keinen Mucks von sich“, sagte einer der Zeugen, der als Jogger vorbeikam. Der andere Helfer ging mit seinem eigenen Hund Gassi. „Ich sah, wie er auf die Frau losgegangen ist“, sagte der 49-Jährige. B. schrie um Hilfe, mit gebührendem Abstand seien die beiden dem Verdächtigen zu einem VW gefolgt. Dort habe der eigentlich schmächtige 29-Jährige sich noch einmal drohend aufgebaut: „,Komm doch her’ hat er mir zugerufen“, sagte der 49-Jährige. Stattdessen merkte er sich lieber das Nummernschild.

Deutliche Parallelen zur Attacke im Oktober

Cem U. soll Mitte Oktober 2020 auch eine 78-jährige Frau an der Geibelstraße angegriffen haben. Sein Wagen stand mitten auf dem Radweg, die Seniorin sprach ihn darauf an. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Der Vorfall weist deutliche Parallelen zum Angriff am 15. Oktober an der Geibelstraße auf. Dort soll der 29-Jährige eine Radfahrerin angebrüllt und ihr zwischen die Beine getreten haben. Außerdem soll er absichtlich mit dem Wagen über das Rad der 78-Jährigen gefahren sein. Gudrun W. hatte U. bloß angesprochen, weil dieser seinen Golf mitten auf dem Radweg geparkt hatte. Über den Namen seiner Begleiterin kamen die Ermittler dem 29-Jährigen auf die Spur. Sie hatte am dortigen Kiosk ein Paket abgeholt. Auch sie war laut Polizei in die Attacke involviert. Der Angriff löste eine große Hilfsbereitschaft aus, eine Spenderin schenkte der 78-Jährigen spontan ein neues Rad.

Verteidiger zweifelt an Glaubwürdigkeit

Bezüglich der Attacke im Mai versuchte U.s Anwalt vergeblich, die Glaubwürdigkeit des Opfers und der Zeugen in Frage zu stellen. Er betonte, sein Mandant sei nicht zweifelsfrei wiedererkannt worden – auch nicht über Fotos bei der Polizei. Es würde immer nur auf die Brille und eine Basecap verwiesen. „Das reicht nicht“, sagte Verteidiger Christian J. Neumann. Sein Mandant schwieg den gesamten Prozess über.

Das Gericht verurteilte den 29-Jährigen letztlich wegen Beleidigung und Körperverletzung. „Ich bin davon überzeugt, dass der Angeklagte wiedererkannt wurde“, sagte die Richterin. Schon bei der Polizei hätten vor allem die Zeugen mit ziemlicher Sicherheit auf U.s Foto gezeigt, „jetzt wurde er im Saal eindeutig wiedererkannt“. Vor allem der 49-Jährige konnte sich sehr gut an U.s Augen erinnern. Der 29-Jährige, der schon 2014 wegen Körperverletzung und 2019 wegen Beleidigung verurteilt wurde, erhielt eine Geldstrafe über 1350 Euro. „Ein Sieg für die Gerechtigkeit“, sagte B.s Anwalt Frank Jähne nach der Urteilsverkündung.

Attacke auf Seniorin: Noch kein Prozesstermin

Wann der Angriff auf die Seniorin verhandelt wird, ist dagegen noch offen. Laut Polizei sei U. nicht zur geplanten Vernehmung erschienen. Die Staatsanwaltschaft teilt zudem auf HAZ-Anfrage mit, die Ermittlungen gegen den 29-Jährigen dauern noch an. Vielleicht wollten die Strafverfolger auch erst das jetzige Urteil abwarten und dann über weitere Schritte entscheiden.

Von Peer Hellerling