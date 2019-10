Die Polizei Hannover warnt vor Trickbetrügern. Unter anderem erbeuteten die Täter 18.000 Euro von einer Seniorin, deren Tochter angeblich in einen Unfall verwickelt worden war. Zudem gab es am Sonntag 44 Anrufe von falschen Polizisten. In Garbsen fiel eine Autofahrerin auf eine falsche Kontrolle herein.