Hannover

Der sechste Prozesstag im Untreue-Verfahren gegen die ehemaligen Rathauschefs hält eine Überraschung bereit: Ganz nebenbei verkündet Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski im Zeugenstand, dass sich die Stadtverwaltung die illegalen Gehaltszulagen, Kernthema des Prozesses, zurückholt. Seit dem 1. Februar zieht die Stadt monatlich 1300 Euro vom Gehalt des ehemaligen OB-Büroleiters Frank Herbert ab. Knapp 50.000 Euro hat Herbert in mehreren Jahren kassiert – Geld, das ihm in seiner Besoldungsgruppe nicht zusteht.

Erneut haben am Donnerstag die drei Angeklagten Herbert, Alt-Oberbürgermeister Stefan Schostok ( SPD) und Ex-Personaldezernent Harald Härke im Landgericht Platz genommen. Alle drei müssen sich wegen schwerer Untreue verantworten. Dabei geht es nicht nur um die illegalen Pauschalen für Herbert, sondern auch um rechtswidrige Zulagen für den ehemaligen Feuerwehrchef Claus Lange. Der hat seine Boni längst zurückgezahlt.

Antrag auf Überstundenkonto abgelehnt

Herberts Verteidigungsstrategie hat am jüngsten Prozesstag einen Dämpfer bekommen. Er wollte bisher dem Gericht weismachen, dass er für seinen Chef Schostok derart viel gearbeitet habe, dass die Zulagen mindestens in einem moralischen Sinne gerechtfertigt waren. Doch wie viele Überstunden genau zusammengekommen sind, hat Herbert nicht angeben können. „Ungefähr 600 Überstunden pro Jahr hat Herbert errechnet, aber uns lag kein Nachweis darüber vor“, sagt Rzyski, die ab Ende 2017 auch das Personaldezernat führte. Herberts Antrag auf die Einrichtung eines Überstundenkontos habe sie abgelehnt, auch weil die dafür nötige Frist verstrichen war.

Ministerpräsident Stephan Weil wird als Zeuge vorgeladen Der Prozess gegen die einstigen Rathauschefs neigt sich dem Ende entgegen. Drei weitere Sitzungen hat Richter Patrick Gerberding anberaumt. Zum nächsten Termin am 3. März bittet der Richter Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) in den Zeugenstand. Am darauf folgenden Prozesstag, 17. März, halten die Anwälte ihre Plädoyers. Das Urteil will das Gericht am 30. März verkünden. Sollte einer der Angeklagten Revision beim Bundesgerichtshof einlegen, dürfte erneut viel Zeit vergehen. Der Zeuge Stephan Weil soll nach Angaben des Richters erklären, wie er mit der ominösen Akte umging, die zuerst bei CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer auf dem Tisch lag und dann an den Ministerpräsidenten weitergereicht wurde. In dem Dossier fanden sich etliche vertrauliche Dokumente aus der Personalakte von OB-Büroleiter Frank Herbert. Zudem waren dort auch Vermerke von Mitarbeitern der Personalabteilung abgeheftet. Die Vermerke zogen die Rechtmäßigkeit der Gehaltszulagen für Herbert in Zweifel. Angeblich soll Weil die Akte seinem Parteifreund Oberbürgermeister Stefan Schostok in die Hand gedrückt haben mit den Worten: Kümmere dich darum! Im Rathaus wiederum war man fassungslos – weniger über die Vermerke, als vielmehr über den „Geheimnisverrat“. Auf die Idee, den kritischen Inhalten der Akte nachzugehen, schien Schostok nicht gekommen zu sein. asl

Ein Überstundenkonto wäre für Beamte in Herberts Besoldungsklasse möglich gewesen. Die gesammelte Mehrarbeit hätte die Stadt zwar nicht vergüten dürfen, wohl aber einen Freizeitausgleich anbieten können. 2014 machte Herbert genauere Angaben über seine Zusatzarbeit. 297 Überstunden seien angefallen, „und dafür hat er zum Teil Freizeitausgleich bekommen“, sagt Rzyski. Wäre für Herbert tatsächlich ein Überstundenkonto angelegt worden, hätte er am Ende seiner Dienstzeit vermutlich ein Jahr früher in Pension gehen können.

Schostok hat auf seine Dezernenten „fest vertraut“

Schostok lauscht den Ausführungen der Dezernentin mit unbewegter Miene. Wie stark das Vertrauen in seinen engsten Mitarbeiter Herbert und auch in seinen Personaldezernenten Härke erschüttert worden ist, verdeutlichen die Aussagen einer anderen Zeugin. Die 61-jährige, gelernte Bankkauffrau arbeitete jahrelang als Coach für Schostok. Einmal im Monat trafen sie sich und standen in stetem Kontakt per SMS. „Ich habe Schostok als absolut ehrlich und teamorientiert kennengelernt“, sagt sie. Als sich die Presseberichte über Günstlingswirtschaft im Rathaus häuften und immer klarer wurde, dass mit den Zulagen für Herbert etwas nicht stimmen konnte, herrschte tiefe Enttäuschung bei Schostok, erzählt die Zeugin. „Er hatte auf seine Dezernenten fest vertraut“, sagt die Beraterin.

Herbert sieht bei Schostok ein „Führungsproblem“

Wie stark der Bruch zwischen Schostok und Herbert ausfiel, verrät eine weitere Aussage der Zeugin. Schostok habe ihr per SMS berichtet, dass Herbert ihm ein „Führungsproblem“ bescheinige. Schostok sei nicht mehr „verwaltungskompatibel“, hielt Herbert dem OB vor. „Das ist ein Brett“, schrieb die Beraterin an Schostok zurück. „Du wirst aufgefordert, die Führungsmacht anzunehmen“, setzte sie hinzu, und Schostok bestätigte diesen Eindruck.

War Geld-Angebot Schostoks ein Witz?

Noch immer steht ein Satz im Raum, der den Alt-OB schwer belastet. „Wenn ihr mehr Geld wollt, müsst ihr es nur sagen“, soll er in seinem Büro zu Herbert und dem Leiter des Rechtsamts gesagt haben. Der Behördenleiter berichtete über den Vorgang am vergangenen Prozesstag und gab sich irritiert. Dieselbe Situation schildert jetzt eine weitere Zeugin, Referentin im OB-Büro. „Ich lief gerade durch das Büro, als der Satz fiel“, erinnert sie sich. Sie habe das Angebot Schostoks als witzig gemeinten Spruch verstanden. Schostoks Anwalt Wolfgang Borsum versucht erneut, den Satz in einen anderen Kontext zu rücken. „Könnte die Aussage auch im Zusammenhang mit dem Thema Kulturhauptstadt gefallen sein?“, will er wissen. Daran könne sie sich nicht erinnern, meint die Zeugin.

„Intransparente Mechanismen“ in der Stadtverwaltung

Und Härke? Auch der ehemalige Personaldezernent geht nicht unbelastet aus dem sechsten Prozesstag heraus. Ein Bereichsleiter und unmittelbarer Untergebener Herberts wird in den Zeugenstand gebeten. Der Anwalt Herberts, Carsten Mauritz, hält ihm ein Vernehmungsprotokoll vor. Darin habe der Bereichsleiter den Begriff „mafiös“ verwendet im Zusammenhang mit einen System von Gefälligkeiten im Rathaus. „Was meinen Sie mit ,mafiös’?“, fragt Anwalt Mauritz nach. „Es gibt intransparente Mechanismen bei der Stadtverwaltung, etwa bei der Auszahlung von Mehrarbeitsvergütungen“, sagt der Zeuge. Dabei sei zum Teil nicht erkennbar, nach welchen Kriterien die Vergütungen ausgezahlt wurden.

Ein Urteil wird voraussichtlich am 30. März gesprochen.

Von Andreas Schinkel