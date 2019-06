Der Polizeieinsatz am Maschsee-Nordufer am Donnerstag wird wohl auch ein juristisches Nachspiel für die Polizei haben. Der Zeuge Marcel S., der von einem der Einsatzkräfte zu Boden geschubst worden war, will Strafanzeige erstattet. Die Polizei hat inzwischen eine erneute Stellungnahme zu dem Vorfall per Twitter und auf Facebook verbreitet.