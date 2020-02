Hannover

Im Landgericht Hannover hat am Freitag der Prozess gegen drei Männer begonnen, die zwischen März und Mai 2019 drei Supermärkte in Hannover mit Pistolen überfallen haben sollen. Sie sind angeklagt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Keiner der Männer – alle nach der Jahrtausendwende geboren – bestreitet die Taten. Allerdings decken sie vermutlich weitere Mittäter.

Komplize bleibt unbekannt

Rückblick auf März 2019. Der damals 17-jährige M. hat große Probleme. Aus seiner WG ist er rausgeflogen. Er hat Aggressionsprobleme, konsumiert Alkohol, Marihuana und Kokain. Zusammen mit einem Kollegen schmiedet er den Plan, die Netto-Filiale in der Wallensteinstraße in Ricklingen auszurauben. Schon kurz nach Silvester 2018 hatte er sich nach eigenen Angaben eine Soft-Air-Pistole – eine eher harmlose aber echt aussehende Druckluftwaffe – und eine Schreckschusspistole zugelegt. Ob er schon damals mit den Gedanken eines Überfalls spielte oder wer sein Komplize war, dazu möchte er vor Gericht keine Angaben machen.

Am 15. März schlagen M. und sein unbekannter Komplize kurz vor Ladenschluss zu. Die Kassiererin berichtet im Zeugenstand von einem „aggressiven und bedrohlichen Szenario.“ Mit der Waffe zwingen die Täter sie, mehr als 1300 Euro herauszugeben. Zudem stopfen die beiden maskierten Männer Zigaretten im Wert von 200 Euro in eine Tasche. Vier Monate lang bleibt die 50-jährige Verkäuferin krankgeschrieben, auch heute hat sie noch Angstzustände.

Beute sofort verspielt

Das Geld geben M. und der Unbekannte für Drogen aus, die Zigaretten rauchen sie. Dabei wollte M. gerade sein Leben umkrempeln und seinen Hauptschulabschluss nachholen. Als er vor Gericht erzählt, wie er früh ohne seine Familie auskommen musste und seine Freunde für ihn die einzigen Bezugspunkte waren, kommen ihm die Tränen. Denn eigentlich, so sagt M., sollte der erste Überfall auch der letzte sein.

Doch dann spricht ihn sein ebenfalls angeklagter gleichaltriger Freund K. an. Der habe Schulden in vierstelliger Höhe bei einem Marihuana-Händler gehabt. K. fragt M., ob dieser sich an einem Überfall beteiligen würde – nach eigener Darstellung, ohne von dem vorangegangenen Fall gewusst zu haben. M. lässt sich noch einmal überreden, zusammen rauben sie am 30. April den Penny-Markt in der Straße Auf der Papenburg aus.

„Gruseliges Donnern“

M. nimmt vor der Tat Kokain. Weil die Tür des Supermarktes nicht aufgeht, wirft er sich mehrfach dagegen. Die 32-Verkäuferin beschreibt den Lärm vor Gericht als „gruseliges Donnern“. Sie erholt sich von dem Vorfall nicht; im Januar dieses Jahres bricht sie schließlich im Markt zusammen, als ein Gast aus Versehen gegen die Tür läuft und einen ähnlichen Krach erzeugt wie einst die Räuber. „Es war ein absoluter Albtraum“, sagt die Verkäuferin. Die beiden Täter erbeuten rund 1500 Euro. K. bezahlt einen Teil seiner Schulden, gibt aber das meiste für Glücksspiele und neue Drogen aus.

Der Dealer lässt nicht locker, er möchte von K. noch mehr Geld wiederhaben. K. überredet M. erneut, sie suchen sich die Lidl-Filiale in der Gartenstraße aus. Der Laden ist aber zu groß, sagt K., sie bräuchten noch einen weiteren Komplizen. Der dritte Angeklagte R. erklärt sich bereit. Er hat Monate zuvor seine Mutter verloren, trinkt sehr viel Alkohol. Auch am Tattag, 8. Mai, trinkt er erst mehrere Biere, danach noch Mischgetränke mit Wodka, berichtet er.

Täter vor Gericht: „Ein Riesenfehler“

Beim Überfall hält R. eine der beiden Pistolen. Als die Täter mit rund 3000 Euro flüchten, muss R. sich auf halber Strecke übergeben. „Es war ein Riesenfehler“, sagt er vor Gericht. Er hat nach eigener Darstellung auch nicht auf einen Menschen gezielt, das sieht die Lidl-Verkäuferin allerdings anders. „Drei Waffen waren auf mich gerichtet, sie haben geschrien“, sagt sie. Die Mitarbeiterin konnte lange Zeit keine Nachtschichten übernehmen, zieht letztlich auch wegen jener Nacht aus Hannover fort. Die Entschuldigungen der drei jungen Männer nimmt sie nicht an.

Im August 2019 wurden die drei Männer schließlich festgenommen. Hinweise aufmerksamer Zeugen hatten die Polizei auf die Spur gebracht. Vor Gericht unterscheiden sich die Aussagen der Angeklagten an mehreren Stellen. So ist von unterschiedlich vielen Pistolen die Rede, auch ihr eigenes Verhalten beschreiben die drei durchaus unterschiedlich. Klarheit soll in Kürze die Aussage des ermittelnden Polizeibeamten bringen. Ob die drei Männer die Tragweite ihrer Handlungen erkannt haben, blieb bislang offen.

Von Jo-Hannes Rische