Prozess in Hannover: Stalker Patrick S. gesteht Mord an Sophie N.

Hannover

Der mutmaßliche Mörder von Sophie N. gibt sein Wissen nur nach und nach preis. Laut psychiatrischem Gutachter hat der 35-jährige Stalker die Tat ihm gegenüber gestanden. Bislang hatte der Angeklagte die tödlichen Messerstiche in Hannovers Südstadt bloß gegenüber der Polizei zugegeben. Auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht hüllt sich Patrick S. weiter in Schweigen. Im Gegensatz dazu berichtete allerdings Sophie N.s Mitbewohnerin von Angst einflößenden Geschehnissen vor dem Mord – hatte der 35-Jährige sein Opfer da bereits ausgespäht?

Psychiater Tobias Bellin berichtete dem Gericht am Donnerstag von seinen ersten Eindrücken der vier Gespräche: „Er hat es gestanden und seine Täterschaft zu keinem Zeitpunkt in Zweifel gezogen.“ Während der insgesamt 13 Stunden sei es nicht um das Ob, sondern um das Warum gegangen. Am ersten Verhandlungstag hatte der 35-Jährige aus Dessau-Roßlau zugestimmt, mit dem psychiatrischen Gutachter zu sprechen. Das hatte der Angeklagte bis zum Prozessauftakt abgelehnt – ebenso wie ein Geständnis.

Anzeige

„Heftige Schuld- und Schamgefühle“

Der 35-Jährige soll Sophie N. seit Dezember 2017 gestalkt haben – unter anderem mit nächtlichen Anrufen und Fotos von der Wohnungstür. Quelle: Ole Spata/dpa

Weitere HAZ+ Artikel

Patrick S. habe „heftige Schuld- und Schamgefühle“, sagte Bellin. Gleichzeitig bereite es dem 35-Jährigen erhebliche Schwierigkeiten, gerade beim Tatzeitraum rund um den 11. Januar „zu den inneren Erlebnissen vorzudringen“. Im Laufe der kommenden Verhandlungstage will Bellin eine detailliertere Bilanz präsentieren. Trotz dieser neuen Wendung im Prozess blieb die Verteidigung des Angeklagten dabei, dass der 35-Jährige bis auf Weiteres keine Angaben zur Sache mache. Die Anklage wirft Patrick S. vor, seinem Opfer in dessen Wohnung aufgelauert und im Bad brutal durch Messerstiche ermordet zu haben.

Außerdem berichtete Sophie N.s Mitbewohnerin Eda E. von den letzten Monaten im Leben der 23-jährigen Stewardess. Demzufolge könnte der 35-jährige Stalker wiederholt an der Meterstraße aufgetaucht sein, um die junge Frau zu beobachten. „Es wurde öfter nachts geklingelt“, sagte die 25-Jährige. Darüber hinaus habe jemand etwa zwei oder drei Monate vor Sophie N.s Tod von außen mit der Taschenlampe ins Zimmer der 23-Jährigen geleuchtet. Eda E.: „Sie kam völlig verängstigt zu mir, daraufhin haben wir alle Türen abgeschlossen.“

Mitbewohnerin wusste nichts vom Stalker

Patrick S. soll die junge Stewardess, die im Februar für einen neuen Job nach Wien ziehen wollte, seit Dezember 2017 gestalkt haben – weil sie seine Liebe nicht erwiderte. Er stellte gefälschte Fotos von ihr ins Netz, rief nachts an und schickte ihr offenbar auch ein Foto ihrer Wohnungstür in der Südstadt. Größtenteils schien die 23-Jährige mit dieser Last aber wohl alleine fertig werden zu wollen. „Mir gegenüber hatte sie nichts erzählt“, sagte E. aus. Erst bei der Polizei erfuhr die Studentin vom Terror und den Anzeigen, die N. bereits erstattet hatte.

Von Peer Hellerling