Prozess in Hannover: Wie ein Passfälscher Dealern und Einbrechern geholfen haben soll

Hannover

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Hannover gilt Shefqet H. alias „der Botschafter“ als Schlüsselfigur in der kriminellen Szene in der Region: Der 65-Jährige soll jahrelang Passstempel gefälscht haben, damit überwiegend albanische Verbrecher in Deutschland ihren Geschäften nachgehen konnten. Im Juni durchsuchte deshalb die Polizei das Haus des Angeklagten und weitere Objekte im ganzen Bundesgebiet. Nun begann am Landgericht der Prozess – und verfahrensabkürzende Strafabsprachen scheiterten prompt. H.s Verteidiger war der Vorschlag des Gerichts zu hart, aus Sicht der Strafverfolger war er viel zu milde.

Die Erste Staatsanwältin Regina Steig zeigte sich am Donnerstag „entsetzt“, als sie das Angebot der 18. Strafkammer hörte: Die Richter stellten drei Jahre und acht Monate bis vier Jahre und zwei Monate Haft in Aussicht, sollte H. frühzeitig umfänglich gestehen. „Selbst bei einem Geständnis wollte ich eine Sechs vor dem Komma sehen“, konterte Steig. Zwar habe H. niemanden direkt in Gefahr gebracht oder großen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Aber: Die frisierten Unterlagen hätten seine Kontaktpersonen genutzt, um ihren kriminellen Machenschaften wie Drogendelikten und Einbrüchen nachzugehen.

Auf Passkontrollstempel spezialisiert

Shefqet H. soll von 2017 bis zu seiner Festnahme im Jahr 2020 in 22 Fällen Dokumente gefälscht haben. Meistens ging es um Passkontrollstempel, die die Einreise in den Schengen-Raum und die fristgerechte Ausreise dokumentieren sollten. Die mehrheitlich albanischen Interessenten dürfen nur maximal drei Monate am Stück in der EU bleiben. Danach benötigen sie eine neue Erlaubnis. Diesen kosten- und zeitintensiven Weg soll H. seinen Kontaktpersonen für rund 500 Euro erspart haben, vereinzelt soll er auch deutlich mehr kassiert haben. In zwei Fällen soll H. auch direkt an Schleusungen beteiligt gewesen sein: Demnach schmuggelte der unter anderem zwei Irakerinnen von der Türkei über Belgrad in die EU.

Der Angeklagte wurde Ende Juni 2020 in Schneverdingen festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses entdeckte die Bundespolizei die Fälscherwerkstatt des 65-Jährigen. Quelle: Bundespolizei

Staatsanwältin Steig ist sogar überzeugt, dass dies nur „die Spitze des Eisbergs“ ist und der 65-Jährige noch deutlich aktiver war. Bei den Durchsuchungen in H.s Fälscherwerkstatt in Schneverdingen (Heidekreis) und anderen Objekten fanden die Ermittler zahlreiche Siegel, Stempelkissen, leere Kfz-Scheine, Biodaten-Seiten und andere Blankodokumente. „Manches davon stammte aus Einbrüchen bei Behörden“, sagt Steig. Die Razzia fand bundesweit in 26 Gebäuden statt, der Schwerpunkt lag mit elf Orten aber in der Region Hannover – darunter in Hainholz, Linden-Süd in der List und in Sehnde.

„Seit Jahrzehnten eine Schlüsselrolle im albanischen Straftäterbereich“

Was die Staatsanwältin besonders stört am Vorschlag des Gerichts: Der Kosovare H. ist seit den Neunzigerjahren einschlägig vorbestraft, zuletzt musste er 2009 in Hamburg wegen 16-facher Urkundenfälschung für vier Jahre in Haft – also eine deutlich härtere Strafe bei weniger Taten, als ihm jetzt zur Last gelegt werden. 2015 endete die Bewährung, und laut Steig gibt es Hinweise, dass H. nur ein Jahr später seine Aktivitäten schon wieder aufnahm: „Der Angeklagte nimmt seit Jahrzehnten eine Schlüsselrolle im albanischen Straftäterbereich ein.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 65-Jährige scheint die Vorwürfe nicht zu bestreiten. Am ersten Prozesstag ließ er über seinen Anwalt bloß einzelne Einnahmen nach unten korrigieren. Somit seien die Gesamteinnahmen wesentlich geringer als die von der Staatsanwaltschaft vorgeworfenen 23.000 Euro – und der Strafvorschlag vom Gericht auch deshalb zu hart. „Unsere Vorstellung waren zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre Haft“, sagte Verteidiger Christian Denzel. „Mein Mandant möchte sich den Vorwürfen stellen und einen Schlussstrich ziehen.“ Fortsetzung ist am 30. April.

Von Peer Hellerling