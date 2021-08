Hannover

Vor dem Landgericht Hannover müssen sich zwei Männer verantworten, die annähernd 50 Kilogramm Marihuana und Kokain eingekauft und weiterverteilt haben sollen. Laut Anklage sollen die Angeklagten damit mindestens 320.000 Euro verdient haben. Die mutmaßlichen Dealer sollen verschlüsselte Encrochat-Handys verwendet haben, sie wurden Anfang März bei einer europaweiten Razzia gefasst. Ein Beschuldigter hofft wegen seiner Afghanistan-Traumatisierung als Ex-Soldat und daraus resultierender Drogensucht auf eine mildere Strafe.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen David M. (32) und Thomas N. (47) zwischen April und Juni 2020 in zwölf Fällen Drogen beschafft und weiterverkauft haben. Vorwiegend hatten sie es demnach auf Cannabis abgesehen, vertrieben aber auch Haschisch und Kokain. N. soll sich aus Halle/Saale (Sachsen-Anhalt) um den Lieferantenkontakt gekümmert haben. „Er war für die Bestellungen, Organisation und Abrechnungen zuständig“, sagte die Staatsanwältin. Komplize M. soll die Drogen im Raum Hannover entgegengenommen, gelagert und verteilt haben.

Drogenübergabe auf Krankenhaus-Parkplatz

Insgesamt setzten die Männer so 42 Kilogramm Marihuana ab, weitere zehn waren bestellt. Dazu kamen etwa fünf Kilo Haschisch und drei Kilo Kokain. Gerade bei letzterem sprach die Staatsanwältin von einer „ordentlichen Hausnummer“. Der Einkaufspreis für Cannabis lag bei etwa 4000 Euro je Kilo, ein Kilo Kokaingemisch wechselte für rund 33.000 Euro die Seiten. Für die Übergaben wählten die Dealer unter anderem den Wissenschaftspark Marienwerder, das Aspria am Maschsee, den Hornbach-Baumarkt in Garbsen und sogar den Parkplatz des Kinderkrankenhauses Auf der Bult.

Kommuniziert wurde stets über verschlüsselte Encrochat-Handys. Das System war europaweit bei Drogendealern beliebt – bis es im Frühjahr 2020 französische und niederländische Ermittler knackten. Seitdem hagelt es Prozesse in vielen Ländern. Die beiden jetzigen Angeklagten wurden am 3. März in Neustadt und Halle während einer europaweiten Razzia gefasst. Woher die Männer sich kennen, ist unklar. Die Verteidiger machten dazu beim Prozessauftakt keine Angaben.

Drogensucht durch Afghanistan-Einsatz

Ex-Zeitsoldat David M. kämpfte ab August 2010 mehrere Monate in Afghanistan. Er musste nach eigenen Angaben miterleben, wie Kameraden in Kundus verwundet und getötet wurden. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa (Archiv)

Dafür hoben M.s Anwälte Tanja Brettschneider und Nils Schiering auf die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ihres nicht vorbestraften Mandanten ab. Der ehemalige Zeitsoldat werde seit seinem Afghanistan-Einsatz 2010 von Kriegserinnerungen geplagt, er musste auch den Tod von Kameraden miterleben. Daraus habe sich eine Drogensucht entwickelt, um zur Ruhe zu kommen. Die jüngsten Geschehnisse in Afghanistan wühlen den 32-Jährigen laut Brettschneider zusätzlich auf: „Ihm laufen die Tränen runter, wenn er die Bilder sieht.“ Dies müsse berücksichtigt werden. Der einschlägig vorbestrafte N. und dessen Verteidiger Torsten Treydte äußerten sich bislang nicht.

Womöglich wird es im Prozess auf eine Verständigung hinauslaufen: Die Anwälte wollten gleich zu Beginn wissen, ob sie bei Geständnissen mit geringeren Haftzeiten rechnen können. Im Gegenzug kann auf eine aufwändige Beweisaufnahme verzichtet werden. Die Strafkammer stellte daraufhin bei M. vier bis viereinhalb Jahre in Aussicht – was dessen Verteidiger umgehend akzeptierten. Thomas N. wiederum stünden fünf Jahre und zehn Monate bis sechs Jahre und vier Monate bevor. Der 47-Jährige hat sich Bedenkzeit bis zum nächsten Prozesstermin erbeten.

Von Peer Hellerling