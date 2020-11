Hannover

Als Patrick S. vor zehn Monaten die 23 Jahre alte Flugbegleiterin Sophie N. in ihrem Badezimmer in Hannovers Südstadt erstach, war er absolut in der Lage, das Unrecht seiner Tat einzusehen. Das hat ein psychiatrischer Gutachter im Auftrag der 13. Großen Strafkammer des Landgerichts festgestellt, wo S. wegen Mordes angeklagt ist. S hat die Tat bei der Polizei gestanden, schweigt aber im Gerichtssaal.

„Herr S. ist als schuldfähig anzusehen“, sagte der Psychiater Tobias Bellin am Freitagnachmittag im Schwurgerichtssaal des hannoverschen Landgerichts. Der Gutachter hat insgesamt 16 Stunden lang mit dem 35-Jährigen aus Dessau ( Sachsen-Anhalt) gesprochen. „Herr S. weiß, dass das, was er getan hat, horrend ist.“

Überfall auf dem Klo

Laut Anklage soll der Kaufmann am 11. Januar die damals 23-jährige Sophie N. in ihrer Wohnung in der Meterstraße in Hannovers Südstadt umgebracht haben. Binnen weniger Minuten, so die Anklage, machte er die junge Frau, die auf dem Klo überrascht wurde und sich heftig wehrte, mit Faustschlägen, dem Einsatz von Pfefferspray und Elektroschocker in ihrem Badezimmer kampfunfähig und brachte die am Boden liegende N. dann mit wuchtigen Messerstichen in den Hals um.

„Eine Beziehungstat, auch wenn die Beziehung sehr einseitig war“: Der psychiatrische Sachverständige Tobias Bellin. Quelle: Samantha Franson

Der Psychiater Bellin nannte den Angriff eine Beziehungstat, „auch wenn die Beziehung sehr einseitig war“. S. und N. kannten sich aus Dessau. Dort arbeiteten beide in einer H-&-M-Filiale, dort lernten sie sich 2017 kennen, dort verliebte sich der heute 35-Jährige. Die etwa zehn Jahre jüngere Frau erwiderte die Gefühle aber nicht, lebte zwischenzeitlich in Barcelona und zog nach Hannover, wo sie als Flugbegleiterin arbeitete. Im August 2018 beendete sie den Kontakt.

Flugeinsätze in Excel-Tabelle notiert

Schon vorher hatte S. sich Zugang zu Sophies Handy verschafft, verfolgte ob und wo sie online war. Die endgültige Zurückweisung führte dazu, dass ihr der Mann immer stärker nachstellte, sie belästigte, Telefonterror betrieb und sie in sozialen Netzwerken herabwürdigte. Seine Nachstellungen bezeichnete Psychiater Bellin als obsessiv. Sie gingen so weit, dass er an Autos von Mutter und Freunden Peilsender anbrachte. Er führte in einer Excel-Tabelle Buch über ihre Flugeinsätze.

Etwa 15-mal fuhr Patrick S. von Dessau nach Hannover. Als er endlich ihre Wohnung gefunden hatte, strich er stundenlang um ihr Haus, klingelte, um zu sehen, ob Licht angeht. Anfangs übernachtete er im Hotel, später mietete er eine Wohnung in ihrer Straße.

S. wollte Sophie N. „verhören“

Ein letztes Mal fuhr S. am 9. Januar nach Hannover, zwei Tage vor der Tat. Gegen Mitternacht kam er an, schlief am Maschsee im Auto, saß den folgenden Tag in seinem Wagen vor der Wohnung, beobachtete wie N. mit zwei Freundinnen wegging. An dem Abend brach er in die Wohnung ein. Er habe sie „verhören“ wollen, warum sie den Kontakt abbrach, hatte Knebel und Kabelbinder dabei. S. verbrachte die ganze Nacht dort und versteckte sich, als es hell wurde, unterm Bett. Da kam er erst abends wieder hervor, als er hörte, dass jemand in der Wohnung war.

Im Bad brannte Licht. Es war Sophie N., die auf dem Klo saß. An die Messerstiche, sagte S. dem Psychiater, könne er sich nicht erinnern. Seitdem bilde er sich manchmal ein, Blut an seinen Händen zu riechen.

Von Karl Doeleke