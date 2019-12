Hannover

In der Erzählung von Robert Louis Stevenson war es ein Serum, das den friedfertigen Dr. Jekyll in ein Monster namens Mr. Hyde verwandelte. Bei Thomas W. – ein als Landschaftsgärtner arbeitender, nicht vorbestrafter 25-Jähriger mit Familie – war es der Alkohol, der ihn über Stunden zu einem nicht mehr ansprechbaren Wüterich werden ließ. An einem Sonntagnachmittag im April beschimpfte und bedrohte der in Badenstedt wohnende Gärtner etliche Menschen, die ihm aufgrund einer Verletzung helfen wollten, und hielt acht Polizisten aus vier Streifenwagen, zwei Rettungssanitäter der Feuerwehr sowie mehrere Pflegekräfte und Ärzte in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) auf Trab. Am Donnerstag wurde der reuige Sünder vom Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 35 Euro verurteilt – insgesamt 2100 Euro.

Wunde blutete stark

Wie der Angeklagte bei Amtsrichter Michael Stüber zu Protokoll gab, hatte er am 28. April mit Freunden in einer Kleingartenkolonie am Stadtfelddamm ( Groß-Buchholz) gefeiert. Dabei machte man das bekannte Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel zum Trinkspiel: Wer rausgekegelt wurde, musste sich einen selbstgebrauten Nusslikör hinter die Binde kippen. Offenbar flogen die Spielfiguren von Thomas W. ziemlich oft hinaus, am späten Nachmittag hatte er jedenfalls mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Als er sich durch die Scherben einer Bierflasche einen tiefen, stark blutenden Schnitt an der Hand zuzog, riefen die Freunde gegen 16.30 Uhr einen Krankenwagen herbei.

Die Illuastration zeigt das weitläufige Areal der Kleingartenkolonien oberhalb des diagonal durchs Bild verlaufenden Stadtfelddamms. Quelle: Google Earth

Wüste Beschimpfungen

Die Beschimpfungen, die sich Sanitäter und Helfer in den Folgestunden anhören mussten, deckten ein großes Spektrum persönlicher Beleidigungen ab. W. titulierte sie als Missgeburten, Hurensöhne, Penner und Schlampen, drohte ihren Müttern Geschlechtsverkehr an und den Uniformierten mit dem Tod: „Ich schlag dir den Schädel ab“ oder „Ich bring dich um“.

Spucken im Krankenwagen

Völlig von Sinnen kletterte der 25-Jährige über ein Rolltor und tigerte über das MHH-Gelände, er durchbrach im Laufschritt eine Schranke – die er ausriss –, kehrte zurück und näherte sich immer wieder in bedrohlicher Weise den Sanitätern, die hinter ihrem Rettungswagen Deckung suchten. Als der Gärtner auf dem Stadtfelddamm ins Stolpern geriet, warfen sich mehrere Polizisten auf ihn und legten ihm Handschellen an. Doch auch im Krankenwagen, auf dem Weg zur Notaufnahme der MHH, setzte der aggressive Badenstedter seine Schimpfkanonade fort, spuckte um sich und biss einem Polizisten in den Handschuh. Selbst eine Beruhigungsspritze tat erst 30 Minuten später ihre Wirkung.

„Ich kann mich an nichts erinnern“

„Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was ich da gemacht habe, ich kann mich an nichts erinnern“, erklärte der von den Berichten der Zeugen peinlich berührte und über sich selbst entsetzte Angeklagte – und entschuldigte sich mehrfach bei den Opfern. Richter Stüber billigte dem Blondschopf mit Brille zur Tatzeit eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit zu, las ihm aber auch die Leviten: „Sie haben Menschen attackiert, die Ihnen helfen wollten, das geht gar nicht.“ Die Geldstrafe von 2100 Euro darf der Gärtner in monatlichen Raten von 70 Euro abbezahlen. Er wird somit zweieinhalb Jahre lang an seine Wutattacke erinnert. Mit dem Alkohol, so versicherte W. auf Nachfrage des Richters, habe er aber schon seit April 2019 abgeschlossen.

Von Michael Zgoll