Die drei Angeklagten im Prozess um Bestechung und Bestechlichkeit von Polizeibeamten haben am Montag vor dem Landgericht Hannover Geständnisse abgelegt. Zwei Männer räumten ein, für private Zwecke über Polizeicomputer Daten abgefragt und weitergegeben zu haben. Der dritte Angeklagte – Betreiber einer bundesweit agierenden Fitnessstudiokette – gab zu, den hannoverschen Polizeibeamten Thomas M. 2015 und 2016 als „Sicherheitsberater“ eingestellt und bezahlt zu haben. Die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz unterbreitete den Verfahrensbeteiligten ein Verständigungsangebot, dem die Staatsanwaltschaft aber nur in einem Fall zustimmte.

Schon früher suspendiert

Der Hauptangeklagte ist Thomas M. (52), ihm wirft die Anklagebehörde Bestechung, Bestechlichkeit, Verletzung des Dienstgeheimnisses und Verstöße gegen den Datenschutz vor. Wie sein Verteidiger Matthias Steppuhn in einer längeren Erklärung vortrug, war der Vater von drei Kindern sieben Jahre lang Streifenpolizist in Ricklingen, „mit Leib und Seele“. Doch nach dem Jahr 2006 begann sein beruflicher Abstieg, er ließ sich dienstliche Verfehlungen zuschulden kommen, wurde in den Innendienst abgeschoben, suspendiert, nach 2013 von der Polizeidirektion Hannover aber wieder mit – seinen Angaben nach „sinnlosen“ – Verwaltungsaufgaben betraut. 2014 begann M. dann nebenbei als privater Ermittler zu arbeiten, ab 2015 auch für den Unternehmer Jörg Michael G., der in Berlin zwei neue Fitnessstudios aufmachen wollte. Außerdem stieg M. in ein Geschäft für Polizeiausrüstung und Sicherheitsbedarf ein.

Thomas M. (links) legte über seinen Verteidiger Matthias Steppuhn ein ausführliches Geständnis ab. Quelle: Michael Zgoll

Die Anklage wirft M. vor, von Firmenchef G. monatlich 3570 Euro kassiert zu haben – das macht über 23 Monate eine Summe von rund 82.000 Euro. Der Unternehmer hatte verzweifelt versucht, infolge eines fehlgeschlagenen Immobiliengeschäfts in Berlin 3,2 Millionen Euro Schadensersatz von einer Vermieterin und einem Makler zu erstreiten, war aber in drei Instanzen und schließlich sogar mit einer Verfassungsklage gescheitert. Weil der Unternehmer Klüngeleien zwischen der Berliner Justiz und seinen Prozessgegnern vermutete, heuerte er Thomas M. an.

Thomas M. ist ruiniert

Der verschaffte ihm laut Staatsanwaltschaft Informationen über persönliche Verbindungen bestimmter Personen und deren Einkommensverhältnisse. Auch befestigte er GPS-Tracker an Fahrzeugen von Personen, die an den Zivilprozessen beteiligt waren, und spähte diese aus. Dabei soll er auch falsche Namen und einen Presseausweis verwendet haben. Doch nun, so sein Verteidiger, stehe der 52-Jährige vor dem Ruin: Er habe aus seiner Geschäftstätigkeit mit Polizeiausrüstungen rund 60.000 Euro Schulden angehäuft, seine Ehe sei gescheitert, er leide unter Depressionen und stehe – im Falle einer zu erwartenden Verurteilung – vor der Entlassung aus dem Staatsdienst.

Eine der Quellen, die M. bei der Berliner Polizei anzapfte, war Markus K. (39). Dieser dritte Angeklagte, der die Polizei inzwischen verlassen hat, gab seine berufliche Karriere für einen lächerlichen Betrag von 2300 Euro dran. Der nach eigenen Worten früher sehr engagierte, aber nach 2014 vom Polizeidienst eher frustrierte Beamte griff dem ihm sympathischen M. oft unentgeltlich unter die Arme, bekam für Datenabfragen aber auch ab und zu ein Salär. „Das war eine Riesendummheit, die enorme Auswirkungen hatte“, räumte K. ein. Der neben ihm auf der Anklagebank sitzende Geschäftsmann G. versicherte im Zuge einer persönlichen Erklärung, zwar habe er der „Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen“, aber seinen Sicherheitsberater niemals zu einer Straftat anstiften wollen.

Anklagebehörde schießt quer

Einem Deal zur Abkürzung des Verfahrens stimmte die Staatsanwaltschaft nur im Falle von Markus K. zu, den Ex-Polizisten erwartet nun eine Bewährungsstrafe von zwölf bis 15 Monaten. Auch für Firmenchef G. hatte Richter Lotz eine Bewährungsstrafe von zwölf bis 15 Monaten oder eine Geldstrafe von 360 Tagessätzen plus 10.000 Euro Bewährungsauflage in Aussicht gestellt, doch hier verweigerte die Anklagevertreterin ihre Zustimmung. Das Gleiche gilt für Thomas M. Für ihn hatte die Kammer 18 bis 24 Monate Haft auf Bewährung vorgeschlagen, doch der Staatsanwaltschaft schwebt hier eine nicht bewährungsfähige Strafe von rund drei Jahren Gefängnis vor.

Von Michael Zgoll