Hannover

Im Schwurgerichtsprozess wegen versuchten Totschlags um den Fenstersturz einer 23-Jährigen aus dem Fenster des Dormero-Hotels in der Südstadt hat der Angeklagte bislang geschwiegen. Doch gegenüber der Polizei, das berichteten am Montag mehrere Beamte im Zeugenstand, hatte sich Rico K. in den Tagen nach dem Geschehen am 13. Februar 2020 recht ausführlich geäußert. Demnach gab der 35-Jährige zu, das Opfer – das den Sturz aus dem vierten Stock schwer verletzt überlebte – unmittelbar zuvor im Zuge eines Streits geohrfeigt, gewürgt und auf die Oberschenkel geschlagen zu haben. Doch habe er seine Freundin keineswegs auf das Fensterbrett getrieben oder ihr den finalen Stoß versetzt, sondern sie im Gegenteil zweimal ins Zimmer zurückgezogen – bevor sie dann freiwillig gesprungen sei, um sich umzubringen.

Streit währte viele Stunden

Das Paar hatte sich in jener Nacht offenbar über Stunden gestritten. Es ging um die Zukunft der Partnerschaft, die erst wenige Wochen alt war. Laut den Aussagen von K. bei der Polizei hatte die 23-Jährige schon zahlreiche Männerbekanntschaften hinter sich und soll die Gefühle des Angeklagten nicht in gleicher Weise erwidert haben. Im Zuge der nächtlichen Auseinandersetzungen, so der im Dormero-Hotel angestellte Koch, habe sich seine von Selbstzweifeln geplagte Freundin zweimal auf den Fenstersims gehockt, doch er habe sie schwungvoll ins Zimmer zurückbugsiert.

Anzeige

Beim dritten Mal habe er sie auf der schmalen Fensterbank sitzengelassen, so der Angeklagte bei der Polizei, habe das Fenster geschlossen und die Gardine zugezogen. Einen Moment später habe er sich eines Besseren besonnen und das Fenster geöffnet, doch als er seine Freundin erneut ins Zimmer ziehen wollte, sei sein Griff ins Leere gegangen – weil sie sich just in diesem Moment fallen gelassen habe.

Weitere HAZ+ Artikel

Lebensgefährlich verletzt auf dem Pflaster liegend, sagte die 23-Jährige an jenem Morgen aber nur einen Satz: „Ich bin nicht gesprungen.“

Von Michael Zgoll