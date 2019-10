Hildesheim / Hannover

Nach vier Verhandlungstagen im spektakulären Prozess um den Millionenbetrug beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hannover zeichnen sich erste Klärungen ab – doch der in Untersuchungshaft sitzende Ex-Geschäftsführer Mohamed A. (46), schweigt sich weiter aus. Offenbar legt er es darauf an, für verhandlungsunfähig erklärt zu werden. Am 21. Oktober will sich ein Gutachter zu diesem Thema äußern. A.s ehemaliger Assistent Thomas F. (37) hat beim jüngsten Verhandlungstermin am Landgericht Hildesheim – nach langem Leugnen – immerhin zugegeben, dass wohl nicht alles rechtens war, was er und sein Vorgesetzter zwischen 2016 und 2019 trieben: 8,1 Millionen Euro aus dem Etat der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen ( LAB) Niedersachsen, die für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen gedacht waren, auf ein privates Konto umzuleiten.

Verfahren der Ehefrau abgetrennt

Abgetrennt worden ist inzwischen das Verfahren gegen Sandra F., die Ehefrau des 37-Jährigen. Die 4. Große Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Volker Martin will am 28. Oktober darüber befinden, ob der Prozess gegen die Angeklagte eingestellt oder ob sie zu einer geringfügigen Strafe verurteilt wird. Die wegen Beihilfe zur Untreue angeklagte Hartz-IV-Empfängerin hatte ihrem Mann – wohl leichtfertig – ihr Konto zur Verfügung gestellt, auf das dieser in fünf Tranchen 150.000 Euro überwies. In Hildesheim steht im nächsten Jahr auch der Prozess gegen drei weitere Männer aus dem ASB-Umfeld an, die sich auf Kosten der Öffentlichkeit bereichert haben sollen. Dazu zählen der Chef einer Sicherheitsfirma, die fiktive Rechnungen für die Bewachung von Flüchtlingsunterkünften ausstellte, und sein Steuerberater. Die Schadenssumme soll hier noch einmal gut 3 Millionen Euro betragen.

16 betrügerische Rechnungen

Dem früheren Geschäftsführer A. werden besonders schwere Untreue und besonders schwerer Betrug vorgeworfen. Allein verantwortlich soll er sein, im Zuge der großen Flüchtlingswelle beim Land acht Rechnungen eingereicht zu haben, die nicht in der regulären Buchhaltung der ASB GmbH auftauchten, weitere acht Rechnungen für fiktive oder tatsächlich erbrachte Leistungen in Höhe von 6,7 Millionen Euro zweigte A. laut Anklage gemeinsam mit F. ab. Ein „geordnetes Verwaltungshandeln“, das hatte der Landesrechnungshof schon vor geraumer Zeit festgestellt, sei in den Spitzenzeiten der Flüchtlingskrise zwischen 2015 und 2017 „nur bedingt möglich“ gewesen. Damals flossen dreistellige Millionenbeträge an verschiedene Hilfsorganisationen, um sie bei der Aufnahme von Millionen Asylbewerbern zu unterstützen.

Millionengewinne bei anderen

Bemerkenswert war die Stellungnahme der zwei ASB-Landesgeschäftsführer Hans Dieter Wollborn und Udo Zachries, die sie in der Vorwoche vor Gericht abgaben. Laut Medienberichten war ihnen zwar bekannt, dass der ASB im Zuge der Flüchtlingskrise bis 2018 nur einen Gewinn von 700.000 Euro erwirtschaftet hatte, während es etwa bei den Johannitern 8,5 Millionen Euro oder bei den Maltesern 3,5 Millionen waren. Doch selbst wenn die Landesgeschäftsführer nicht verantwortlich waren für die Buchführung der GmbH, sahen sie offenbar auch keine Notwendigkeit, in Bezug auf die Diskrepanz bei den erwirtschafteten Beträgen eigene Nachforschungen anzustellen oder dem ASB-Geschäftsführer in Hannover in der Hainhölzer Geschäftsstelle auf den Zahn zu fühlen.

Private Anschaffungen mit öffentlichem Geld getätigt

Der Deutsch-Libanese A. soll für die LAB-Überweisungen bei der Volksbank Hildesheimer Börde ein eigenes Konto eingerichtet haben. Von dort flossen 3,6 Millionen Euro an eine Firma im Libanon, 400.000 Euro nach Spanien, 200.000 Euro nach Italien und 50.000 Euro nach Österreich. 1,3 Millionen hob der 46-Jährige laut Anklage in bar ab – was das Misstrauen der Bank weckte – und bestritt mit LAB-Geld private Anschaffungen. Der schon mehrfach vorbestrafte F. ist offenkundig eine gescheiterte Existenz, nach eigenem Bekunden alkoholkrank und ehemals erheblich verschuldet. Protegiert von A., stieg er vom Leiter einer Flüchtlingsunterkunft in St. Andreasberg zum ASB-Fachbereichsleiter Soziale Dienste aufstieg. Einen Teil seines plötzlichen Reichtums zweigte der Jüngere für den Kauf einer Krankentransportfirma ab, modernisierte sein Haus und leistete sich schöne Urlaube.

F.s Prozesstaktik besteht darin, dem Geschäftsführer so viel Schuld wie möglich in die Schuhe zu schieben und alle Vorwürfe, er sei der eigentliche Drahtzieher der kriminellen Machenschaften gewesen, weit von sich zu weisen. Im Privaten hat der 37-Jährige allerdings schon eine Schlappe kassiert. Als sich zur Liste der auf ihn gemünzten Anklagepunkte auch noch der Besitz kinder- und jugendpornografischer Dateien gesellte, sagte sich seine Ehefrau von ihm los.

Von Michael Zgoll