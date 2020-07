Lehrte / Hildesheim

Was in der ersten Stunde dieses Prozesses um den Unfalltod eines elfjährigen Mädchens passiert, scheint widersinnig zu sein. Denn Betroffenheit, gar Mitgefühl erweckt zunächst einmal der Angeklagte. Dieser 36-jährige Berufskraftfahrer, der mit seiner Frau selbst vier Kinder großzieht, und der am 18. Januar 2019 einer anderen Familie ihre Tochter nahm. Der die kleine Esra auf ihrem Gang zur Schule mit seinem Mülllaster überfuhr, an einer belebten Kreuzung in Lehrte beim Abbiegen nach rechts. „Es tut mir unendlich leid“, sagt der große, schwere Mann mit Tränen in den Augen. Er sei seit dem Unglück arbeitsunfähig, erzählt er, und seit Monaten in psychologischer Behandlung. Und er wendet sich direkt an die Eltern und die drei Brüder des Mädchens: „Ich fühle mit Ihnen und würde alles dafür tun, es ungeschehen zu machen.“

Vater fährt aus der Haut

Wenn das ginge, würde Rene H. an diesem Donnerstag nicht im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Hildesheim sitzen. Das Amtsgericht Lehrte, vor dem sich der Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verantworten muss, ist in dieses Gerichtsgebäude ausgewichen, weil Zuschauer und Medienvertreter in von Abstandsregeln geprägten Corona-Zeiten hier mehr Platz finden. Zwischen dem Angeklagten und den Eltern von Esra, die ihm als Nebenkläger zehn Meter entfernt gegenübersitzen, Auge in Auge, ist der Raum jedoch enorm verdichtet. Er nehme die Entschuldigungen des Angeklagten nicht an, platzt es aus dem 54-jährigen Vater heraus. Richterin Isabell Würfel bittet Ekrem Dasci, sich ruhig zu verhalten.

Anzeige

Das Mädchen wurde von dem Frontlader-Fahrzeug eines Abfallunternehmens - hier der Wagen einer anderen Firma - erfasst, der mit einem nach vorne ragenden Hubgerüst ausgestattet ist. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Was ist geschehen an jenem Freitagmorgen in der Dunkelheit? Rene H. steigt in seinen Lastwagen, muss an diesem Tag bei mehr als 60 Kunden Müll einsammeln. Er ist seit 2014 Berufskraftfahrer, arbeitet bei dem Entsorgungsunternehmen Veolia als Springer. An diesem Tag sitzt er am Steuer eines sogenannten Frontladers, eines Fahrzeugs mit nach vorne auskragendem Hubgerüst zum Anheben und Auskippen von Müllcontainern.

„Wie ein Pferd mit Scheuklappen“

„Das Auto fährt sich wie ein Pferd mit Scheuklappen“, erklärt der Angeklagte. Die Metallarme des Lkw-Krans versperren die Sicht nach links und rechts noch stärker als bei anderen 40-Tonnern. Wenn er den Blinker rechts setze, werde an der rechten Seite eine Kamera aktiviert, sagt H., trotzdem gebe es tote Winkel ohne Sicht: „Um so ein Fahrzeug zu steuern, braucht man Erfahrung und Gefühl.“ Und er fügt hinzu: „Im Lauf der Jahre habe ich mehrere Situationen erlebt, wo etwas hätte passieren können.“

Vater Ekrem Dasci besucht häufig die Stelle, an der seine Tochter im Januar 2019 tödlich verunglückte. Der Lastwagen, der Esra damals erfasste, kam ähnlich um die Kurve wie das Fahrzeug auf dem Foto – allerdings im Dunkeln. Quelle: Katja Eggers

Esra, die einen Tag zuvor Geburtstag gefeiert hat, ist auf dem Weg zur Schule. Oft genug hat ihr Vater sie begleitet, doch irgendwann sollen die Kinder auch selbstständig werden, wollen alleine gehen. Das Mädchen betritt den Überweg über den Ostring, laut Zeugenaussagen zeigt ihre Ampel grünes Licht. Doch in diesem Moment nähert sich von hinten der 40-Tonner von Rene H., zunächst auf der Mielestraße noch in ihrer Laufrichtung rollend, dann scharf nach rechts in den Ostring abbiegend.

Im rechten Bereich des Fahrerhauses, so heißt es in der Anklage, reißt der schwere Wagen die Elfjährige um. Schleift sie noch ein paar Meter mit sich. Eine Frau und ein Mann, die in ihren Autos auf der anderen Fahrbahnseite auf Grün warten, sehen den Mülllaster in der Dunkelheit verschwinden, versuchen dem stark blutenden Mädchen zu helfen. Doch es nützt nichts: Esra stirbt wenige Stunden später in einer Klinik.

Esra war die einzige Tochter

Viel öffentliche Anteilnahme ist der Familie des Opfers seit jenem verhängnisvollen Januartag zuteil geworden, und die Angehörigen haben aus ihrer Trauer auch kein Hehl gemacht. Mit dem Einverständnis der Stadt durften sie ins Pflaster der Mittelinsel am Überweg Ostring einen Gedenkstein für Esra setzen, tiefschwarz mit weißer Schrift. Zum Auftakt der Gerichtsverhandlung haben Ekrem Dasci und seine 46-jährige Ehefrau Gülcin drei Fotos ihrer verstorbenen Tochter mitgebracht, bauen diese demonstrativ vor sich auf. Ein fröhlich lachendes, unbeschwert vor der Kamera posierendes Mädchen ist auf den Bildern zu sehen. Esra war die einzige Tochter ihrer Eltern.

Die Eltern und ein Bruder des getöteten Mädchens zeigen im Gerichtssaal Fotos von Esra. Quelle: Michael Zgoll

Eine der Kernfragen dieses Prozesses ist: Hat Rene H. den Aufprall wirklich nicht bemerkt? „Ich habe niemanden gesehen, ich habe nichts gehört, kein Poltern oder ähnliches“, versichert der 36-Jährige. Erst am Nachmittag habe er über seinen Chef von dem schweren Unfall erfahren. Die Staatsanwaltschaft scheint H. zu glauben, hat keine Anklage wegen Fahrerflucht erhoben. Doch Anwalt Harald Lemke-Küch, der die Nebenkläger vertritt, gibt in einer Verhandlungspause ein kurzes Statement ab: „Die Eltern sind davon überzeugt, dass der Fahrer etwas mitbekommen haben muss.“ Und ein Autofahrer, der das Unglück direkt beobachtet hatte, erklärt im Zeugenstand, er habe eine Art Knall gehört: „So als wenn ich mit der Hand auf eine Motorhaube schlage.“

Am Nachmittag werden zwei Sachverständige angehört. Ob Richterin Würfel noch diesen Donnerstag ein Urteil fällt, ist offen – in sieben Tagen gäbe es einen zweiten Verhandlungstermin.

Von Michael Zgoll