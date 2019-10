Hannover

„Ich war zum Tatzeitpunkt nicht dort, sondern zu Hause“, ließ der 39-Jährige durch seinen Verteidiger Dirk Schoenian erklären. Zum Tatzeitpunkt um 19 Uhr habe er den Abend mit seiner Mutter verbracht. Zuvor seien er und seine Lebensgefährtin zur Drogensubstitution bei verschiedenen Ärzten gewesen. Auf dem Rückweg hätten sie sich dann an der Drogenkonsumstation Stellwerk getroffen. Derweil habe seine Mutter auf die gemeinsame Tochter aufgepasst. Bei der Polizei hatte Juri M. allerdings noch angegeben, seine Tochter zu den Schwiegereltern gebracht zu haben. Er sei bei seiner Aussage verwirrt gewesen, erklärte der Angeklagte nun dem Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Stefan Joseph.

Der Angeklagte kannte das Opfer

Bei seiner Stippvisite am Stellwerk habe er auch das spätere Opfer kurz begrüßt, erzählte er weiter. Doch die beiden kannten sich anscheinend nicht nur flüchtig: Als der Angeklagte vor vier Jahren seine jetzige Lebensgefährtin kennen lernte war diese nämlich noch mit dem Getöteten verheiratet. Das habe zunächst schon für Spannungen gesorgt, sich dann aber geändert: „Es hat sich langsam gebessert, sodass wir uns ganz gut verstanden haben.“ Er und das spätere Opfer hätten sich ohnehin jeden Tag gesehen, sagte Juri M. Der Getötete sei häufig am Stellwerk gewesen. Allerdings sei dieser, sobald er Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert habe, ausfallend und aggressiv geworden. Er habe zudem Stress mit Albanern gehabt, weil er am Tag vor seinem Tod das Kokain nicht bezahlt hatte, das er von ihnen bezog.

Juri M. soll einem Zeugen von der Tat berichtet haben

Dass der Getötete aggressiv werden konnte, bestätigte auch ein Zeuge, der selbst zu dieser Zeit im Drogenmilieu am Raschplatz unterwegs war. Doch er will auch mitbekommen haben, dass der Angeklagte zugegeben habe, dass er das Opfer erstochen hatte. Er habe gezögert, Anzeige zu erstatten, da man in diesem Milieu niemanden verrate. Warum er sich trotzdem zur Aussage entschieden hat? Ein Mensch sei tot. „Es ist zu weit gegangen“, erklärte er vor Gericht.

Der Angeklagte habe ihm nach der Tat erzählt, dass er mit dem Getöteten die Nacht durchgemacht habe. Danach hätten sich die beiden gestritten, es sei wohl auch um die Lebensgefährtin des Angeklagten gegangen. Als das Opfer sich die Jacke ausgezogen habe, habe der Angeklagte zugestochen. Wann ihm M. das erzählt haben soll, konnte der Zeuge vor Gericht aber nicht mehr eindeutig sagen. In den folgenden Wochen habe er noch mehrere Stunden mit dem Angeklagten verbracht und gemeinsam Drogen konsumiert. Auch mit dessen Lebensgefährtin habe er geredet. Da habe er die Sache jedoch nicht mehr angesprochen, sagte der Zeuge.

Prozess wird länger dauern

So ergaben sich schon am ersten Prozesstag viele Widersprüche. Denen wird das Gericht in den nächsten Verhandlungstagen weiter nachgehen. Insgesamt sind 13 Zeugen und zwei Gutachter geladen. Doch der Prozess kann sich noch länger ziehen: Die einzige Tatzeugin musste spontan in die Türkei fliegen.

Von Alina Stillahn