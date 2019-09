Eishockeyfans müssen beim Lokalderby zwischen Indians und Scorpians am 29. September einen Umweg in Kauf nehmen. Die Vollsperrung der Hans-Böckler-Allee und der damit verbundene längere Weg zum Stadion sei „zumutbar“, urteilte am Mittwoch das Verwaltungsgericht Hannover und lehnte damit einen Eilantrag der Indians ab.