Hannover

Die Polizei Hannover hat am Donnerstag vor einem jungen Mann gewarnt, der mit einem Messer bewaffnet sein soll. Der 29-Jährige ist nach Behördenangaben psychisch krank, eine Gefährdung für sich und andere könne nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt wurde der Gesuchte am Mittwochabend im Stadtteil Döhren gesehen. Am Nachmittag konnte der Vermisste dann in einer Klinik in Herford angetroffen werden.

Nicht auf den Gesuchten zugehen

Neil K. wurde zuletzt am Mittwoch gegen 16.10 Uhr an der Querstraße gesehen. Eine Fahndung war bislang erfolglos geblieben. „Der 29-Jährige leidet an verschiedenen psychischen Erkrankungen“, sagte Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Neil K. habe ein Messer bei sich, möglicherweise bestehe eine Gefahr sowohl für den Gesuchten als auch Fremde. Niemetz bat deshalb darum, nicht auf den jungen Mann zuzugehen. Nach dem Wiederauffinden des jungen Mannes bedankte sich die Polizei bei allen Hinweisgebern.

Von Peer Hellerling