Die Polizei Hannover warnt vor einem jungen Mann, der mit einem Messer bewaffnet sein soll. Der 29-Jährige ist nach Behördenangaben psychisch krank, eine Gefährdung für sich und andere könne nicht ausgeschlossen werden. Zuletzt wurde der Gesuchte am Mittwochabend im Stadtteil Döhren gesehen. Die Polizei bittet mit einem Foto des 29-Jährigen um Zeugenhinweise.

Nicht auf den Gesuchten zugehen

Neil K. wurde zuletzt am Mittwoch in Döhren gesehen. Quelle: Polizei

Neil K. wurde zuletzt am Mittwoch gegen 16.10 Uhr an der Querstraße gesehen. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos. „Der 29-Jährige leidet an verschiedenen psychischen Erkrankungen“, sagt Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Neil K. habe ein Messer bei sich, möglicherweise bestehe eine Gefahr sowohl für den Gesuchten als auch Fremde. Niemetz bittet deshalb darum, nicht auf den jungen Mann zuzugehen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neil K. trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein weißes T-Shirt, eine grüne Hose und einen grünen Rucksack. Quelle: Polizei

Der 29-Jährige ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat schwarze Haare sowie braungebrannte Haut. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Neil K. ein weißes T-Shirt, eine grüne Hose und einen grünen Rucksack. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1093217 oder auf jedem Revier entgegen.

Von Peer Hellerling