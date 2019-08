Hannover

Diplom-Psychologin Christiane Maurer leitet die Psychologisch-Therapeutische Beratung für Studierende (PTB) der Leibniz-Universität. Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Studierende aller Hochschulen in Hannover – das sind derzeit rund 48.000.

Inwieweit unterstützen sie studentische Selbsthilfeorganisationen?

Zunächst einmal geht es um Beratung, wenn die Studierenden noch unerfahren eine Selbsthilfegruppe gründen wollen. Außerdem helfen wir bei der Suche nach einem Raum. Es ist zudem wichtig, den Studierenden beim Format ihrer Treffen zu unterstützen, etwa Häufigkeit und Dauer. Die Gruppe sollte zudem klären, was sie bewirken kann und was nicht. Selbsthilfe ist eine Form des Austausches und der gegenseitigen emotionalen Unterstützung. Aber in so einer Gruppe sind Laien unter sich mit einem bestimmten Problem. Da hilft es etwa zu überlegen, welche Strukturen für die Treffen hilfreich und was die Ziele sind.

Mit welchen Problemen haben Studenten primär zu kämpfen, deren Angehörige schwer erkranken?

So eine Diagnose ist eine Mehrfachbelastung für die jungen Menschen. Zunächst einmal kann es ein, dass auch eine nicht heilbare Krankheit festgestellt wird, das bedeutet, sie müssen sich zwangsläufig mit dem Sterben und dem Verlust auseinandersetzen. Die dauernde Sorge ist emotional hoch belastend. Außerdem kommt es zu einem Balanceakt zwischen dem Übernehmen von Verantwortung und der Notwendigkeit, sich selbst zu schützen. Viele fragen sich, wie viel Engagement sie in die häusliche Situation und in ihr Studium stecken können, emotional und zeitlich. Es ist ein äußerst schwieriger Balanceakt, der viele genauso schwierige Entscheidungen erfordert.

Was ist aus Ihrer Sicht hilfreich?

Es wäre wichtig, wenn die Betroffenen Prioritäten setzen und sich erlauben, auch mal irgendetwas weniger zu machen. Außerdem wäre es schön, wenn sie sich beraten lassen und Hilfe holen, bevor der Leidensdruck so immens hoch ist. Wir bieten auch Informationen, was man in der angespannten Situation aus Uni-Sicht machen kann – Urlaubssemester, weniger Klausuren. In so einer Ausnahmesituation müssen die Studenten nicht alles auf einmal schaffen. Sie können versuchen, sich ihre Kraft einzuteilen und ihre Ressourcen einzuschätzen.

