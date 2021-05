Hannover

Das Ende des Veranstaltungszentrums und Punker-Treffs Kopernikus zeichnet sich ab. Die Verhandlungen zwischen Stadt und Deutscher Bahn (DB) über einen neuen Mietvertrag für die Kopernikusstraße 11 sind im April gescheitert. Die DB hat der Stadt und dem Verein lediglich noch eine Duldung bis Ende 2022 angeboten.

Das Zentrum an der Kopernikusstraße entstand 1997 in einem Niemandsland am Hang zwischen mehreren Bahnbrücken. Nach den Chaostagen 1995 hatte sich mit Unterstützung von Stadt und Kirchengemeinde der Verein Lutherkirchentreff gegründet, um einen geeigneten Ort für teils obdachlose und vor allem perspektivlose Jugendliche aus der Szene zu finden. Beteiligt daran war der damalige Sozialdezernent der Stadt, Thomas Walter (CDU).

Jugendarbeit und Bühne für Punkbands

Der Verein bezog einen 30-Quadratmeter-Rohbau, den die Mitglieder in Eigenarbeit ausbauten. Später mieteten sie 250 Quadratmeter Freifläche dazu, bauten eine Bühne und Getränkeausgabe. Das zog national wie international Punkbands an, mit Namen, wie sie bezeichnend für die Szene sind: Weltraumschrott, Pommes oder Pizza, Rotz auf der Wiese oder auch Heiter bis Wolkig.

Gleichzeitig läuft niedrigschwellig individuelle Jugendarbeit, auch bei einem wöchentlichen kostenlosen Frühstück. Das Beratungsangebot ruht seit der Corona-Pandemie. Die Stadt hat das Zentrum 2002 als Träger der Jugendhilfe anerkannt. Der Verein zählt 153 aktive Mitglieder, die sich für den Erhalt ihres Zentrums einsetzen wollen.

Die Deutsche Bahn ließ den Vertrag allerdings Ende 2018 auslaufen und wollte nur noch die Stadt als Verhandlungspartner akzeptieren. Seit mehr als drei Jahren bemühte sich die Stadtverwaltung um eine Lösung. Zu den Problemen gehören Mängel in Brandschutz und Statik des Gebäudes. Zuletzt sah es so aus, als könnten Stadt und Verein die Auflagen für den neuen Mietvertrag erfüllen. Der Lutherkirchentreff hatte sich bereit erklärt, notwendige Veränderungen am Bau in Eigenleistung vorzunehmen.

Stadt sucht neue Räume

Seit der Corona-Epidemie ruht der Konzertbetrieb. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Einspruch des Eisenbahnbundesamts (EBA) macht das jetzt zunichte. Seine Zustimmung zur Vermietung ist notwendig, die Deutsche Bahn zog daraufhin ihr Angebot an die Stadt zurück. Die Begründung: Das Gelände sei wegen der Nähe zu den Gleisanlagen und der Lage unter einem Einspeise-Strommast nie für eine Vermietung in Frage gekommen. Im Hintergrund geht es dabei auch um die Sanierung einer Eisenbahnbrücke, die in einigen Jahren ansteht.

Nach anderen Räumen für das Zentrum hat die Verwaltung bisher nicht gesucht. „Bis zur grundsätzlichen Absage seitens des EBA sind wir davon ausgegangen, dass ein Verbleib am jetzigen Standort möglich ist“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Man werde nun gemeinsam mit dem Punker-Treff nach einem geeigneten Ersatzort suchen. Außerdem verhandelt die Stadt weiter mit der DB mit dem Ziel, die Duldung zu verlängern.

Die Leute vom Punker-Treff selbst wollen bleiben, bis die Bahn konkrete Baupläne für das Gelände an der Kopernikusstraße 11 hat. Für den Fall, dass sie den Treff schließen müssen, fordern sie übergangslos ein alternatives Gelände im gleichen oder einem angrenzenden Stadtteil.

