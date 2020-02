Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover und die regionale Abfallwirtschaft (Aha) laden zum 14. Mal zum großen Aufräumen ein. Am Sonnabend, 21. März, zwischen 9 und 14 Uhr sollen zum Müllsammeltag unter dem Motto „ Hannover ist putzmunter“ wieder Tausende Hannoveraner mit Müllsäcken ausgestattet die Stadt von Unrat befreien.

Die Ausrüstung ist ab sofort erhältlich: In den Filialen von denn’s und NP, auf den städtischen Wertstoffhöfen und in den Kundenzentren von Aha und Üstra liegen Säcke, Verschlüsse und Handschuhe bereit. Dazu gibt es auch die Gewinnspielkarte. Wer sie am Ende des Sammeltages zusammen mit dem Müll entweder auf den Wertstoffhöfen oder beim Putzmunter-Fest (am Sammeltag von 11 bis 14 Uhr) im Stadtteilzentrum KroKus im Stadtteil Kronsberg abgibt, hat die Chance auf einen Geldgewinn. Anmeldungen sind noch bis zum 11. März möglich.

Im vergangenen Jahr nahmen rund 13. 000 Menschen an der Aktion teil. Sie lieferten etwa 10. 000 gefüllte Müllsäcke ab.

