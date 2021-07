Hannover

Nach langem Warten eröffnet der neue Quartierstreff Döhren am Freitag, 9. Juli, in der Borgentrickstraße 13 mit einer offenen Sprechstunde des Kommunalen Seniorenservice Hannover (KSH) von 10 bis 13 Uhr. Eigentlich sollte der Treff bereits im vergangenen Jahr seine Türen öffnen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Eröffnung immer wieder aufgeschoben werden, da sie abhängig von einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 war. Dies teilte die Stadt in der Bezirksratssitzung im Juni auf SPD-Anfrage mit. Ein weiterer Grund für die Verzögerung sei der Personalnotstand beim KSH gewesen, wie eine SPD-Anfrage vom vergangenen Oktober ergab.

Jeden Freitag Beratung rund ums Älterwerden

Nun kann es aber endlich losgehen. Eine Projektgruppe „Quartiersentwicklung Döhren“, bestehend aus zahlreichen Akteuren aus dem Stadtteil, hat vielfältige Angebote erarbeitet und geplant, um den Anwohner ab Freitag eine breitgefächerte Auswahl an Aktivitäten zu bieten. Die Projektgruppe besteht aus der Quartierskoordinatorin des KSH, dem zuständigen Stadtbezirksmanager, dem Seniorenbeirat, dem Mehrgenerationenhaus (MGH), der Kulturinitiative Döhren und dem Kontaktbeamten der Polizei. „Die alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung Döhren des Kommunalen Seniorenservice Hannover (KSH) möchte mit dem neuen Quartierstreff einen lebendigen Ort der Begegnung und Kommunikation, der Kooperation und Quartiersgestaltung schaffen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Jeden Freitag sollen die Bürger hier künftig eine Beratung zu den Angeboten des KSH und den Aktivitäten der Gruppen im Quartierstreff sowie zu allen Fragen rund ums Alter und Älterwerden bekommen.

Technische Hilfe bei Problemen mit PC- und Smartphone

Am Montag, 12. Juli, findet im neuen Quartierstreff Döhren erstmals die PC- und Smartphone-Sprechstunde des KSH statt. Von 10 bis 12 Uhr kümmern sich die Ehrenamtlichen des KSH um technische Probleme der Bürger. Ebenfalls am Montag beginnen die Sprechstunden und Angebote des Mehrgenerationenhauses (MGH) von 9 bis 14 Uhr. Während des geplanten Umbaus des Mütterzentrums/MGHs in der Querstraße 22 werden einige Angebote des MGHs in die Borgentrickstraße verlagert. Laut der Stadt können sich die MGH-Gruppen Klöngruppe, Stricken & Kaffee, Suppenausschank, Antragshilfe / Surface, Oldiegruppe, Babycafé, Bastelgruppe im Quartierstreff Döhren treffen.

Bezirksbürgermeisterin lädt zur Sprechstunde ein

Am Mittwoch, 21. Juli, von 17 bis 18 Uhr sind Anwohner eingeladen, in die Sprechstunde der Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner zu kommen. Des Weiteren sei angedacht, ein regelmäßiges Frühstücksangebot der Johanniter Unfallhilfe, ein Abendbrotangebot für Nachbarn sowie ein offenes Kaffeetrinken, ein meditatives Angebot „Moment der Stille – Musik und Text zum Anhalten“ der St. Petri-Kirchengemeinde und diverse Angebote der Kulturinitiative Döhren wie zum Beispiel die Geschichtswerkstatt im Quartierstreff Döhren durchzuführen. Das Angebot des neuen Treffpunkts soll in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und Quartiersbewohnern stetig erweitert werden.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.seniorenberatung-hannover.de und in den Aushängen in den Fenstern. Telefonisch steht Rabea Ebermann, Quartierskoordinatorin des KSH für den Bereich Döhren, unter der Rufnummer (05 11) 16 84 00 99 zur Verfügung. Interessierte können den Kontakt per E-Mail unter 57-Quartiersentwicklung-Döhren@hannover-stadt.de aufnehmen.

Von Lisa Eimermacher