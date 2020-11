Döhren

Das Gebäude an der Ecke von Borgentrick- und Ziegelstraße ist ein Vorzeigeobjekt des Backsteinimpressionismus, ähnlich wie das Anzeiger-Hochhaus an der Goseriede oder die Stadtbibliothek an der Hildesheimer Straße. Doch die Nutzung der Räumlichkeiten im Erdgeschoss stand in den vergangenen Jahren unter keinem guten Stern. Mehrere Gaststättenbetreiber gaben sich die Klinke in die Hand, bis die Stadt Hannover zuschlug und dort die Einrichtung eines von vielen Döhrenern herbeigesehnten Quartierstreffs ankündigte. Die Eröffnung sollte im April 2020 stattfinden – doch noch immer stehen die Räume leer. Schuld sind der Personalnotstand beim Kommunalen Seniorenservice Hannover (KSH) und die Corona-Krise, wie eine Anfrage der SPD-Fraktion in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel ergab.

Der Eingang des Quartierstreffs befindet sich an der Borgentrickstraße. An der Ecke zur Ziegelstraße ist ein Architektenbüro untergebracht. Quelle: Michael Zgoll

Stopp im März

Wie die SPD erklärte, sei „nach jahrelanger konstruktiver Arbeit und zahllosen Gruppentreffen“ an der Borgentrickstraße endlich ein Treffpunkt für diverse an der Quartiersentwicklung beteiligte Akteure gefunden worden. Doch „aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns wurden am 16. März 2020 sämtliche Angebote vor Ort des Kommunalen Seniorenservice Hannover eingestellt“, führte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst aus. Dies habe auch den „Abschluss baulicher Umbaumaßnahmen und die Ausstattung des Quartierstreffs Borgentrickstraße“ eingeschlossen. Die schrittweise Wiederaufnahme der Angebote der offenen Seniorenarbeit des KSH ab Mitte Juli habe dann „aufgrund notwendiger organisatorischer Prozesse wie der Erstellung von Hygieneplänen und Handlungsleitlinien für Ehren- und Hauptamtliche“ viele personelle Kapazitäten gebunden.

Im Hawashait konnten Neugierige die Küche Eritreas kennenlernen – doch offenbar war auch dieses Restaurant nicht rentabel für die Betreiber. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hinzu komme, so die Bezirksratsbetreuerin, ein genereller Personalmangel in diesem Sektor. Aus unterschiedlichen Gründen seien „von 14,5 Personalstellen für den Aufgabenbereich der offenen Seniorenarbeit und alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung 4,5 Stellen längerfristig unbesetzt“, sagte Ohlhorst. Dennoch hätten bis Anfang Oktober stadtweit wieder 212 Seniorengruppen mit hauptamtlicher Begleitung aufgemacht; allerdings sei die Begleitung dieser Gruppen derzeit sehr zeitintensiv, da viele organisatorische Fragen zu klären seien. Deshalb habe die Verwaltung entschieden, erläuterte Ohlhorst, erst den Neustart der bereits existierenden Seniorengruppen umzusetzen und sich danach der Eröffnung des Quartiersbüros Borgentrickstraße zu widmen.

Mobiliar fehlt noch

Nach erfolgreicher Bauabnahme und einer Ausstattung des Treffs mit Mobiliar sollen die neuen Räume für diverse Angebote der alter(n)sgerechten Quartiersentwicklung genutzt werden. Einbezogen wird hier auch die Projektgruppe „ Quartiersentwicklung Döhren“, zu der neben der Quartierskoordinatorin des KSH der Stadtbezirksmanager, der Seniorenbeirat, das Mehrgenerationenhaus, die Kulturinitiative Döhren und der Kontaktbeamte der Polizei gehören. Angestrebt werde eine Eröffnung des Quartierstreffs noch in diesem Jahr, teilte die Bezirksratsbetreuerin den Politikern mit.

Diese Auskunft stammt allerdings von Anfang Oktober; unsicher ist, ob der neuerliche coronabedingte Teil-Lockdown die Eröffnung weiter verzögert. Immerhin ist in den Räumen jetzt schon eine Grundausstattung mit Tischen und Stühlen zu erkennen.

Von Michael Zgoll