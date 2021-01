Hannover

Das Veranstaltungszentrum Schwule Sau sieht sich in seiner Existenz bedroht. Ein Team aus Ehrenamtlichen betreibt den beliebten Treffpunkt der queeren Community seit inzwischen 30 Jahren. Doch die von der Stadt Hannover gemieteten Räume in der Nordstadt sind stark sanierungsbedürftig. Im November 2020 erfuhr der Verein überraschend, dass die Stadtverwaltung den Mietvertrag aus Haftungsgründen nicht verlängern will. „Ein Jahr zuvor hatten wir eine Begehung und dann trotz unserer Nachfragen nichts mehr gehört“, berichtet Sascha Oppermann vom Trägerverein Anders queer. Einzig Netze zur Sicherung der bröckelnden Fassade ließ die Stadt aufhängen.

Stadt rechnet mit einer Million Euro Sanierungskosten

Der Fachbereich Gebäudemanagement rechnet mit grob geschätzt 1,12 Millionen Euro Kosten für eine Sanierung. Geld, das im städtischen Haushalt für diese Zwecke nicht zur Verfügung steht. Die Stadt hat aber angeboten, dass der kleine Verein das Gebäude übernimmt. Unsicher ist dabei, ob dann womöglich sofort die Sicherungspflicht greift und der Betrieb eingestellt werden muss. Auf der Mängelliste stehen Dach, Brandschutz, Fenster, Fluchtwege, Fassade und Schadstoffe.

Aktuell ist der Treffpunkt wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Doch zu normalen Zeiten öffnet die Schwule Sau ihre Bar fast jedes Wochenende. Neben schillernden Partys laufen auf zwei Bühnen Lesungen, Konzerte, politische Diskussionen, Theater und Karaoke. Oder Schwulen-Comic-Star Ralf König stellt ein neues Buch vor.

Schwule Sau: Partys und Politik

Sascha Oppermann schätzt, dass die Schwule Sau an rund 70 Tagen im Jahr öffnet, die Ehrenamtlichen organisieren an die 40 Veranstaltungen. „Wir bieten queeren Menschen einen geschützten Raum und setzen uns auch für queere Geflüchtete ein“, berichtet Oppermann. Zur Szene gehören Lesben, Schwule, Bisexuelle und Menschen, die sich auf die eine oder andere Weise zwischen den Geschlechtern befinden.

Kürzlich hat der Verein zum ersten Mal eine öffentliche Förderung beantragt, bei Region und Land, weil die Bühnentechnik in die Jahre gekommen ist. Das Zentrum finanziert sich ansonsten allein aus Eintrittsgeldern, die gesamte Organisation läuft ehrenamtlich. „Mit unserem kleinen Laden am Sprengelgelände haben wir es dennoch zu überregionaler Bekanntheit gebracht“, betont Kassenwart Oppermann.

Verkauf der Räume an den Verein?

SPD und Grüne sehen angesichts der Finanzlage keine Chance auf eine Sanierung auf Kosten der Stadt. „Es gibt nicht so viele Orte für queere Leute in Hannover, deshalb wollen wir als SPD die Schwule Sau unbedingt erhalten“, sagt Maxi Carl, queerpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion. Die SPD befürwortet einen Verkauf und schlägt vor, dass die Stadt eine Prioritätenliste erarbeitet und der Verein zwei Jahre Zeit zur Prüfung erhält, ob er das Geld für die einzelnen Sanierungsschritte zusammen bekommt.

„Es sollte alles getan werden, um das Angebot für die Szene in Hannover zu erhalten“, sagt Renée Steinhoff, gleichstellungspolitische Sprecherin der Grünen im Rat. Steinhoff hält es aber für die bessere Variante, wenn die Stadt der Schwulen Sau andere Räume anbietet.

Auch bei der Stadt-CDU sowie den Lesben und Schwulen in der Union in Niedersachsen (LSU) hat die Schwule Sau Hilfe gesucht. CDU-Fraktionschef Jens Seidel sieht „einige Unklarheiten in der Argumentation der Verwaltung“ und hat einen Fragenkatalog an den Oberbürgermeister geschickt. Für CDU-Ratsherr Thomas Klapproth, selbst Nordstädter, steht bereits fest: „Die Schwule Sau ist seit dreißig Jahren fester Bestandteil der LSBTI-Community in Hannover und gehört in die Nordstadt.“

Von Bärbel Hilbig