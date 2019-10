Queere Menschen feiern auf Hannovers Oktoberfest eine Riesenparty

Hannover

Das Beiwerk ist dasselbe wie überall auf einem Oktoberfest. Brezeln, Schweinshaxen, Leberkäs, Weißwurst und jede Menge Bier gibt es an diesem Abend beim Gaytoberfest auf dem Schützenplatz in Hannover. Dirndl, Trachtenjanker und Lederhosen werden im Festzelt Marris bevorzugt getragen. Die Hemden der Herren sind gerne kariert. Aber das Publikum ist eben doch ein besonderes, eines, das es vor allem genießt, an diesem Abend ausgelassen miteinander zu feiern. Dass es sich um das vermutlich zünftigste Volksfest handelt, das Bayern zu bieten hat, ist beim Gaytoberfest eher so etwas wie die schönste Nebensache der Welt. Spaß an der Verkleidung, Spaß am Feiern, Spaß, seine Freunde mal ganz anders zu erleben: Diese Parole geben jedenfalls die Veranstalter Lutz Rädecker und Jürgen Hartmann aus.

500 Besucher feiern im Festzelt

Einen Tag lang wollen sie auch der LGTB-Gemeinde in Hannover das Flair des Oktoberfestes bieten. LGTB – das Kürzel steht für lesbische, schwule, trans- und bisexuelle Menschen. Mit 500 Besuchern rechnen sie. Das Festzelt steht nicht nur homosexuellen Männern offen, sondern allen queeren Besuchern, völlig unabhängig von Sexualität, Geschlecht oder Alter. Was macht den Reiz dieses Abends aus?

Es mache einfach Spaß, miteinander zu feiern, die Leute seien so wunderbar hemmungslos, sagt Roman Helbig, Organisationsentwickler bei Diakovere. Was bedeutet hemmungslos konkret? Na, dass die Leute mitten in einem Lied aufstehen, tanzen, klatschen, sagt der 29-Jährige lachend und trinkt einen Schluck Bier: „Sie zeigen einfach, was sie draufhaben.“ Es gebe nicht so oft Parties für Homosexuelle, deswegen nutze sie das aus, sagt Sarah Blechinger, Schutz- und Sicherheitskraft bei der Üstra. Es sei sehr schön deutsch hier, findet sie: „Wo hat man das noch?“

Galerie: Die Bilder vom Gaytoberfest

Zur Galerie Für einen Tag bietet das Oktoberfest auf dem Schützenplatz in Hannover eine Riesenparty für queere Menschen. Hier finden Sie die Fotos vom Gaytoberfest.

Gute Laune beim Bier

Eine Gruppe Männer in Trachtenkleidung ein paar Tische weiter hat mit Deutschtümelei nichts im Sinn. „Das Bier schmeckt, wir haben gute Laune, wir freuen uns, miteinander zu feiern“, sagt Uwe Essmann (57). Dass das Gaytoberfest vor allem für manchen älteren homosexuellen Gast noch eine ganz andere Bedeutung hat, betont ein anderer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Wir haben so lange für Gleichberechtigung gekämpft, dafür, dass wir auch überall einfach unser Bier trinken können, ohne gleich eins auf die Fresse zu kriegen“, sagt er: „Und genau das genießen wir hier.“

Von Jutta Rinas