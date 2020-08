Am Wochenende sind in Berlin Tausende Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gegangen. Nun laufen die Planungen für einen neuen Protest. Am 12. September soll es in Hannover eine große Demonstration „für die vollständige Herstellung der Grundrechte“ geben. Das soll die zentrale Veranstaltung für Norddeutschland sein.