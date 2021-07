Hannover

Mehrere Größen der Querdenker-Szene wollen am Freitag nach Hannover kommen. Als Teil der selbsternannten bundesweiten „Great Corona Info-Tour“ macht der Bus zwei Stunden lang vor der Oper Station. Hinter der Aktion stecken Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig, Samuel Eckert und Wolfgang Greulich, die seit Pandemiebeginn die staatlichen Maßnahmen anprangern und Verschwörungsfantasien verbreiten. Zur Kundgebung werden mehrere Hundert Menschen erwartet, die Polizei bereitet sich auf die Demo vor.

Ludwig ist Jurist, nennt sich „Querdenkeranwalt“ und hat beim in der Szene viel genutzten Messenger Telegram fast 77.000 Follower. Er bezeichnet die Corona-Maßnahmen als völlig übertrieben, stuft das Virus als nicht gefährlicher als die Grippe ein und drohte der Regierung bereits indirekt mit Gewalt. Eckert spricht von sich als „Diener der Wahrheit“ und will unter anderem Kinder und Jugendliche erreichen. Greulich hegt Umsturzfantasien und will die Bundesregierung vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sehen.

Noch keine Gegenproteste bekannt

Bodo Schiffmann bei seiner Hannover-Rede im November 2020 vor der Oper. Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Schiffmann ist HNO-Arzt und verbreitet bei Youtube und Telegram Verschwörungsmythen. Im September 2020 behauptete er beispielsweise, eine 13-Jährige sei durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gestorben. Aktuell laufen zudem Ermittlungen gegen ihn wegen des Ausstellens falscher Atteste zur Maskenpflicht-Befreiung und wegen Volksverhetzung. Jüngst gingen laut SWR mehrere Anzeigen gegen Schiffmann ein, weil er gesammelte Spenden für Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen veruntreut haben soll.

Der Bus war im November 2020 erstmals in Hannover, rund 500 Teilnehmer kamen. Nach Polizeiangaben erwarten die Veranstalter auch dieses Mal „eine bis zu mittlere dreistellige Zahl“. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr, mittags fährt der Bus weiter nach Magdeburg. Bislang gebe es keine besonderen Auflagen, die Polizei bereite sich aber entsprechend auf den Einsatz vor. Sprecherin Jessika Niemetz: „Wie bei allen Versammlungen werden dabei auch mögliche Sperrkonzepte lageangepasst geprüft.“ Gegenproteste sind bislang noch nicht angezeigt worden.

Von Peer Hellerling