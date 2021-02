Hannover

Wenige hundert Gegner der Corona-Maßnahmen haben sich am Sonntagnachmittag auf Hannovers Opernplatz versammelt. Das Treffen hatte ursprünglich bereits vor zwei Wochen stattfinden sollen, war dann aber wegen des heftigen Wintereinbruchs abgesagt worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Innenstadt präsent. Der Bereich um den Opernplatz ist weiträumig abgesperrt.

„Omas gegen Rechts“: Staatsfeinde hinter der Hippiefassade

Ursprünglich hatten die Organisatoren mit einer Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich gerechnet. Gekommen sind bislang allerdings nur knapp 200. Auf dem nahe gelegenen Georgsplatz versammeln sich gerade Gegner der Querdenker, um der Toten zu gedenken, die die Pandemie bislang in der Region gefordert hat. Zu dem Protest hat ein breites Bündnis aus Parteien und linken Gruppierungen aufgerufen. Rednerin Uta Saenger von der Gruppe „Omas gegen Rechts“, wies in ihrem Beitrag mit Blick auf den Opernplatz daraufhin, dass nach zwei ähnlich gelagerten Demonstrationen in Berlin und Leipzig 21.000 Neuinfektionen unter den Teilnehmenden festgestellt worden waren. Dann fügte sie hinzu: „Wer es sich antut, bei den Reden der Querdenker hinzuhören, entdeckt schnell hinter der Hippiefassade staatsfeindliche, antisemitische und rassistische Töne bis hin zum Aufruf zu Gewalt und Umsturz.“

Mustafa Alin: „Ihr seid Patrioten“

Der Protest der Gegner der Corona-Maßnahmen ist unter anderem von einem Mitglied der neuen Querdenker-Partei „Die Basis“ organisiert worden, jener Partei, die Ende März ihr erstes Bundestreffen in Hannover abhalten will. Als erster Redner tritt auf dem Opernplatz der ehemaligen TV-Schauspieler Mustafa Alin. Er hatte im Dezember Schlagzeilen gemacht, nachdem er sich unter einem Vorwand Zutritt zu einem Krankenhaus in Langenhagen verschaffte und dort mit seinem Handy die trotz der Corona-Pandemie angeblich leeren Stationen filmte. Inzwischen ermitteltdie Staatsanwaltschaft Hannover gegen Alin, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen. „Ihr seid Patrioten“, brüllt er ins Mikrofon.

Auf der Liste der Redner steht auch eine 54 Jahre alte Ärztin aus Duderstadt. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Sie soll in 16 Fällen falsche Atteste gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ausgestellt haben. Ebenfalls als Redner angekündigt ist der inzwischen suspendierte Beamte der Polizeidirektion Hannover, Michael Fritsch. Der Kriminalhauptkommissar war Anfang August erstmals als Redner auf einer „Querdenken“-Demonstration in Dortmund aufgetreten. Die Versammlung soll gegen 19.30 Uhr zu Ende gehen.

Von Tobias Morchner