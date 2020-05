Hannover/Hemmingen

Für Leandra (12) gibt es keine Bessere: „Sie ist die beste Lehrerin überhaupt“. „Sie ist nett, hilfsbereit, witzig und nur manchmal auch streng.“ Mitschülerin Samira (12) beschreibt ihre Klassenlehrerin als „cool und immer gut gelaunt“, Ekrem (12) schätzt besonders, dass sie versucht, den Lernstoff so zu erklären, dass ihn die Schüler auch wirklich verstehen. „Und wenn wir schlechte Laune haben, dann macht sie witzige Sachen, um uns aufzuheitern.“

Wenn man die Sechstklässler an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Hemmingen von ihrer Lehrerin Esther Lipokatic-Takacs schwärmen hört, dann mag man kaum glauben, dass sie nicht immer Lehrerin war. Und man merkt auch, wie wichtig Lehrer für Schüler sind und was sie in der gegenwärtigen Corona-Krise vermissen.

Über Umwege zum Traumjob

Esther Lipokatic-Takacs. Quelle: Kathrin Kutter

Vor Wochen – als noch echter Präsenzunterricht in der Schule erlaubt war – hat die 44-Jährige ihrer Klasse im naturwissenschaftlichen Unterricht erklärt, wie sich die Erde um die Sonne dreht und was das mit den Jahreszeiten zu tun hat. Die Kinder haben aus Schaschlikspießen und Styropor sogar ihr eigenes Erdmodell gebastelt.

Esther Lipokatic-Takacs (44) ist eine Quereinsteigerin. Sie hat Biologie in Hannover studiert, an der Medizinischen Hochschule ihren Doktor gemacht, nach einem Jahr Babypause an der Tierärztlichen Hochschule mehrere Jahre lang Studenten der Tiermedizin unterrichtet. Irgendwann war die junge Wissenschaftlerin mit zwei kleinen Kindern den ständigen Kampf um Drittmittel Leid.

Vom Unterricht an der Uni an die Schule

Das Unterrichten machte ihr Spaß, also entschied sie sich für den Quereinstieg ins Lehramt. An der Kooperativen Gesamtschule Hemmingen begann sie sofort mit eigenverantwortlichem Unterricht im Gymnasial-, Haupt- und Realschulzweig. „Alle Kollegen haben mir geholfen“, erinnert sie sich, „ich konnte jeden fragen.“

Quereinsteiger sind Lückenbüßer. Sie springen ein, wenn Pädagogen fehlen. In Niedersachsen hatte die Quereinsteigerquote im Sommer 2018 noch bei 12 Prozent gelegen, inzwischen ist sie aber deutlich auf unter 8 Prozent gesunken. Kinder von Quereinsteigern unterrichten zu lassen, sei ein Verbrechen an einer ganzen Schülergeneration, hat Peter Meidinger, der für seine markigen Sprüche bekannte Chef des Deutschen Lehrerverbandes, kürzlich gesagt.

Wenn man bei Quereinsteigern und ihren Schülern nachfragt, bekommt man einen ganz anderen Eindruck.

Die Entscheidung, Lehrer zu werden, ist oft eine Herzensangelegenheit, und von Schulleitern kommt wie von den Kindern Lob für die neuen Kollegen. „ Quereinsteiger bringen andere Lebensbereich mit an die Schule“, sagt Gregor Ceylan, Leiter der KGS Hemmingen, „sie haben mehr vom Leben gesehen als mancher Lehrer, der von der Schule direkt zur Uni gegangen ist.“ Wichtig sei allerdings eine umfassende pädagogische Qualifikation über ein Referendariat.

Vorbehalte von Eltern

Wer auf Umwege Lehrer geworden ist, spricht nicht unbedingt gern offen darüber. So erzählt eine Naturwissenschaftlerin, die schon seit mehreren Jahren als Lehrerin arbeitet, dass sie schon mehrmals von Eltern deswegen persönlich angegriffen worden sei. Eine Mutter habe ihr mal gesagt, sie wisse ja nicht, wen die Schulleitung von der Straße aufgelesen habe, damit er unterrichte, aber sie sei jedenfalls nicht qualifiziert. Die Mutter sei mit der Benotung ihres Kindes nicht einverstanden gewesen.

„Jugendliche unterrichten, die sonst durchs Netz fallen“

Esther Lipokatic-Takacs unterrichtet gerne Schüler im Hauptschulbereich: „Ich möchte sie motivieren, viele dieser Schüler fallen sonst durchs Netz.“ „Gerade diese Herausforderung hat mich gereizt“, erzählt sie. „Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, es geht um viel mehr.“

Jobaussichten für Lehrer damals schlecht

Silvia Schlieter (51) ist seit zehn Jahren Lehrerin. Aus ihrem Interesse für den Klimawandel und den Ozonabbau wollte sie Meteorologie studieren, hat aber bereits zu Schulzeiten in Erwägung gezogen, Lehrerin zu werden. Aber damals waren die Jobaussichten für Lehrer schwierig, also entschied sie sich für Meteorologie. Sie hatte hatte mehrere Anstellungen mit Lehrauftrag, aber nie einen unbefristeten Vertrag.

Eine Festanstellung in Teilzeit mit zwei Kindern in der Wissenschaft zu bekommen, sei nahezu unmöglich, sagt Silvia Schlieter. Da sei es ihr gerade recht gekommen, dass die Landesschulbehörde Quereinsteiger für Physik und andere Naturwissenschaften suchte. Ihr Studium konnte sie sich für Physik und Mathe anrechnen lassen.

„Ich fühle mich hier richtig“

2004 bekam sie ihre erste Feuerwehrlehrkrafstelle in Garbsen, dann der Wechsel zur KGS Hemmingen, wo sie ein berufsbegleitendes Referendariat machte und schon zwölf Stunden in der Woche unterrichtete. Der Einstieg sei „ganz schön stressig“ gewesen. Den Wechsel hat sie nie bereut. Sie ist in ihrem Traumberuf angekommen: „Ich bleibe dabei, ich fühle mich hier richtig.“

Wie Esther Lipokatic-Takacs ist auch Tim Sobotta Quereinsteiger. Er ist ebenfalls Biologe – und vor Schlangen haben beide keine Angst. Quelle: Katrin Kutter

Tim Sobotta (39) ist Zoologe und Diplombiologe, dabei wollte er eigentlich immer schon Lehrer werden. Nach seinem Abitur 2001 schienen die Jobaussichten dafür aber ungünstig. Nach seinem Zivildienst begann Sobotta also sein Diplombiologiestudium in Gießen, ging später nach Kiel, studierte in den Niederlanden, spezialisierte sich auf Aquakulturen.

Nie der Quereinsteiger , immer der Kollege

Der Ruf nach Quereinsteigern erreichte auch ihn: Im Februar 2018 begann er sein Referendariat an der KGS Hemmingen. Er habe sich von Anfang an vollständig wohlgefühlt: „Ich war nie der Quereinsteiger, ich war immer der Kollege.“ Jemand, der mit 38 Jahren an die Schule komme, sei in einer ganz anderen Lebenssituation als jemand mit 24 Jahren.

Im Mai 2019 hat Sobotta sein Referenariat erfolgreich abgeschlossen. Lehrer sei ein Beruf, hinter dem man voll stehen müsse, sagt er: „Sonst verbrennt man.“

Er sei Lehrer geworden, weil er den jungen Menschen etwa beibringen wolle, sagt Sobotta. „Ich möchte die Schüler auf ihrem Weg begleiten, ihnen Vorstellungen und Werte vermitteln, die ihnen in ihren Elternhäusern vielleicht nicht mitgegeben werden können.“ Er wolle die Schüchternen animieren und die Impulsiven bremsen.

Pädagogisch umfassend schulen

Quereinsteiger könnten eine Bereicherung für die Schulen sein, sagt Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachen, wenn sie dauerhaft und umfangreich pädagogisch geschult werden. Wichtig sei, dass sie eine Affinität zu pädagogischen Berufen hätten, sie im Vorfeld beraten und in der Einstiegsphase konsequent begleitet würden. Zudem müssten die formalen Voraussetzungen für eine angemessene Bezahlung im Vorfeld geprüft werden. Quereinsteiger dürften nicht mit falschen Versprechungen in die Schulen gelockt werden.

Auch er ist sich sicher, den richtigen Beruf für sich gefunden zu haben: „Man steht morgens auf und weiß, man macht etwas Sinnvolles, das war von Tag 1 des Referendariats so.“ Und sein Ziel sei es, dass „ein Schüler nach dem Unterricht eine Kleinigkeit mehr weiß als am Morgen, als er in die Schule gekommen ist.“

Von Saskia Döhner