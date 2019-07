An Schulen mit mehr als 90 Prozent Migrantenanteil fällt den Schülern das Lernen schwer – sowohl denen, die gut Deutsch können, als auch denen, die es noch nicht sprechen. Aber sollten Kinder aus Brennpunktvierteln in Schulen in anderen Stadtteilen gebracht werden – und umgekehrt? Der Oberbürgermeisterkandidat der Grünen, Belit Onay, lehnt das ab.