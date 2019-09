Hannover

Wenn Sie Spaß an Quizfragen haben, und noch dazu aus Hannover kommen, dann sind Sie hier genau richtig: Beim ersten großen HAZ-Quiz treten mitten auf dem Kröpcke 70 Hannoveraner gegeneinander an und liefern sich einen Wettstreit des Wissens um die Stadt. An dieser Stelle können Sie ab etwa 16.50 Uhr live miträtseln, und gleichzeitig erfahren, wie die Kandidaten vor Ort abschneiden.

Und so geht's: Zeitgleich mit der Präsentation der Frage auf der Bühne am Kröpcke lesen Sie auch hier die Frage und die vier Antwortmöglichkeiten. Genau wie den Kandidaten vor Ort geben wir Ihnen einige Sekunden Zeit zu Überlegen, bevor wir Ihnen die richtige Antwort zeigen.

Testen Sie Ihr Wissen über Hannover hier im Live-Quiz:

Willkommen im Live-Quiz zum 70. Geburtstag der HAZ!

Am Samstag können Sie hier ab etwa 16.50 Uhr zeitgleich mit den Kandidaten vor Ort miträtseln und zeigen, wie gut Sie sich mit Hannover auskennen. Viel Erfolg!

Diese Antworten gibt es nicht anderswo im Netz

Die insgesamt 40 Fragen kommen dabei nicht nur aus dem Bereich der hannoverschen Geschichte. Es geht um Popmusik und Prominenz, Unternehmenskultur und Kulinarik. Und vor allem: Die meisten Antworten lassen sich nicht im Internet finden. Ziel beim ersten Hannover-Quiz ist vor allem: Es soll Spaß machen.

Von red