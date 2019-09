Der Mensch ist Mensch, "biste richtig down, brauchste wat zu kaun", und Männer kriegen ’nen Herzinfarkt: Am Freitag tritt Herbert Grönemeyer in Hannover auf, und auch hier kann wohl fast Jeder die Refrains etlicher seiner Songs mitsingen – doch es gibt auch einige eher unbekannte Fakten über den gebürtigen Niedersachsen. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz.