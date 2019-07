Auf der Messe "Hund & Co" treffen sich am Wochenende zahllose Freunde der Vierbeiner in Hannover. Zu sehen gibt es vegane Snacks, Hundebademäntel und den Kotbeutelspender „Poo Pouch“ - nicht jedermanns Sache. Herrchen und Frauchen, die sich auch trotz weniger extravaganter Heim-Ausstattung zu den wahren Hundefreunden zählen, finden hier ein Quiz mit 10 Fragen rund um den Hund.