Etwa 100 Leserinnen und Leser sind heute zu Gast, wenn sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in Hannover den Fragen von Eva Quadbeck (RND) und Hendrik Brandt (HAZ) stellt. Sie alle haben Fragen an die Politikerin mit Wurzeln in Pattensen mitgebracht.