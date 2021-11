Hannover

Auch dafür ist Corona mitverantwortlich: Maskenpflicht, Abstandhalten und Lockdowns haben dazu geführt, dass auch andere Viren lange Zeit kaum in Umlauf kamen. Was zunächst wie ein positiver Nebeneffekt der Pandemie klingt, zeigt sich jetzt zunehmend als Problem: Denn in einem gewissen Maß braucht die Bevölkerung den Kontakt zu Viren, um sich dagegen abzuhärten. Mit Beginn der kalten Jahreszeiten schlägt dieser Mangel an Resistenz nun um – und manche Viruserkrankungen türmen sich zu einer Welle auf.

So haben sich seit Beginn der Pandemie etwa weniger Menschen mit dem Grippevirus infiziert, und auch das sogenannte RS-Virus (Respiratorisches Synzytialvirus) hatte keinen freien Lauf. Dieser ist aber wichtig besonders für Schwangere und Säuglinge – ohne Begegnung mit dem Virus keine Antikörperbildung. Das führt nun dazu, dass die sogenannte RS-Welle in diesem Jahr deutlich früher und heftiger ausfällt als in den Jahren vor der Pandemie.

Atemwege stark befallen

Ein Professor an der Kinderklinik in Celle spricht bereits von dramatischen Zuständen. „Die Alten sterben an Corona, die Kleinsten an RSV.“ Das Virus ist bei Säuglingen und Kleinkindern der häufigste Auslöser für Infektionen der Luftröhre, der Bronchien und der Lungenbläschen. Deutschlandweit werden derzeit bis zu 50 Prozent der Betten für Kinder gebraucht, deren Atemwege so stark von den Viren befallen sind, dass Atmung, Sauerstoffversorgung und Kreislauf engmaschig überwacht werden müssen.

In der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) herrscht noch keine Alarmstimmung. „Es gibt mehr Fälle als im vergangenen Jahr, aber wir stehen noch vor keiner problematischen Situation“, sagt Sprecherin Simone Corpus.

Am Kinder und Jugendkrankenhaus auf der Bult ist die Lage bereits angespannter. Allerdings führt das Vorständin Agnes Genewein nicht allein auf die frühe Zunahme der Infektionskrankheit zurück. „Die seit 2020 politisch installierte Personaluntergrenze führt dazu, dass wir bei fehlendem Personal in der Kinderklinik empfindliche Abschläge hinnehmen müssen“, betont Genewein.

Säuglinge kommen schneller an die Grenzen beim Atmen: Verlegungen nach Braunschweig und Wolfsburg

Zehn Intensivbetten für kleine Patienten hält die Einrichtung vor. Derzeit können jedoch so gut wie nie alle Betten betrieben werden, „sechs bis acht in der Regel, wenn weitere Krankheitsfälle beim Personal dazukommen, müssen wir auch schon einmal mit vier Betten Vorlieb nehmen.“ Das RS-Virus sei in diesem Jahr mit September bereits sehr früh zirkuliert, etliche Säuglinge und Kleinkinder hätten nicht nur in die Verbundkliniken Neustadt und Hameln, sondern teilweise bis nach Braunschweig und Wolfsburg verlegt werden müssen. Säuglinge hätten kleinere Luftwege und kämen schneller an die Grenzen beim Atmen – und daher auf die Intensivstationen. „Grundsätzlich kennen wir die Situation mit diesem Virus und könnten dem eigentlich begegnen – wenn die Kindermedizin nicht so dramatisch unterfinanziert wäre und wenig im Fokus stünde“, so die Vorständin der Stiftung hannoversche Kinderheilanstalt auf der Bult.

Kindermedizin ist ein Saisongeschäft

In anderen Kliniken könne die Kindermedizin mittels der Erwachsenenbehandlung quer finanziert werden. „Auf der Bult geht das nicht.“ Kindermedizin sei in vielen Bereichen gewissermaßen ein saisonales Geschäft – „RSV, Influenza, Adenoviren – wir kennen diese Engpässe sehr gut“, betont Genewein. „Aufgrund der Pflegepersonal-Untergrenzenverordnung werden wir allerdings bestraft, wenn wir mehr Kinder behandeln als das Gesetz vorschreibt – auch wenn wir uns optimal organisieren, um das zu stemmen.“ Kindermedizin sei aufwendig und binde mehr Ressourcen, sei es bei der Ausstattung, der Medikation oder komplizierten Untersuchungen, erläutert Genewein. Schließlich hätten 30 Prozent der Kinder eine seltene Krankheit.

„Besorgniserregend unterfinanziert“

„Wir sind am Rande dessen, was wir tun können. Wir könnten viel weiter sein bei den Standards der Behandlungen, wenn wir mehr Mittel zur Verfügung hätten“, sagt Genewein. Vor dem 15. Lebensjahr stehen im Gesundheitswesen für Personen bis 15 Jahre jährlich 2000 Euro, für Menschen ab 65 Jahren 8400 Euro zur Verfügung (Quelle: Destatis 2020). „Wenn die Ausgaben im Kindesalter nur um ein Prozent (275 Millionen Euro und 0,6 Prozent der Gesamtausgaben) erhöht würden, wäre die Situation in der Pädiatrie nicht mehr ganz so besorgniserregend.“

Der heftige Saisonbeginn mit dem RS-Virus sei sehr herausfordernd, etliche Kinder hätten bereits verlegt werden müssen, so Genewein – mehr als 40 etwa allein im Oktober. Man müsse schauen, planbare Operationen verschieben und auch prüfen, welche Patienten mit Sauerstoffbedarf auf Normalstationen untergebracht werden könnten. „Wir hatten jetzt 20 Monate ohne nennenswerte Infektionen. Da fallen nun natürlich auch die Pflegerinnen und Pfleger vermehrt aus.“

Von Susanna Bauch